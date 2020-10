«Lascio una Toscana più forte ma solitaria. La sinistra dialoghi coi cattolici popolari»

L’uomo dal carattere scostante - per qualcuno irascibile - ha la scrivania sgombra da carte. Il telefono squilla poco, ora. Alla porta del grande ufficio in piazza Duomo a Firenze non bussa nessuno. Il potere passa già altrove. Eppure Enrico Rossi, l’uomo delle emergenze, della protezione civile, della gestione della pandemia, fino alla proclamazione dei nuovi eletti, è il presidente della Regione. Soprattutto resta il politico che ha traghettato la Toscana dal ’900 al Duemila. Il politico “Millennial”, che si è opposto a Renzi all’apice del potere. E che oggi guarda a M5S come possibile alleato di governo «perché intercetta i voti della sinistra scontenta».



Comunista “italiano e democratico”, nel 1984 privilegia l’impiego da funzionario del Pci a 850mila lire al mese (lo stipendio di un operaio della Piaggio) alla carriera da giornalista (al Tirreno) e a quella da professore di filosofia con primo incarico a Lecco. «Nessuno nella mia famiglia aveva fatto politica attiva. Mio padre era comunista, con simpatie per Ingrao. Mia madre preferiva Napolitano, forse per il suo aplomb. Quando ha saputo che avevo preso la tessera del Pci, in casa ci sono state cene difficili. Ma ho resistito». Così Rossi diventa sindaco di Pontedera, poi assessore regionale alla Sanità. E governatore della Toscana. Venti anni in regione, lunghi un secolo, per cambiamenti.



«Quando sono diventato assessore alla Sanità fu fondamentale trovare un modo con cui superare la confusione delle richieste, delle critiche mosse alla sanità toscana. Per due anni abbiamo lavorato con la Scuola Sant’Anna di Pisa individuando gli obiettivi standard di valutazione economica, delle prestazioni sanitarie, della dirigenza (da parte dei dipendenti e dei cittadini) facendo da apripista in Italia. Abbiamo creato il sistema dei “bersagli”. Coi criteri di valutazione abbiamo dato obiettivi al sistema regionale: sia economici (ad esempio il pareggio di bilancio) sia sanitari. Attraverso gli indicatori/colore è stato possibile stabilire obiettivi di miglioramento della sanità secondo un principio semplice: se in un’Asl è possibile fare bene, sullo stesso punto anche tutte le altre devono riuscire a fare bene. Questa credo sia stata la svolta che ha portato la sanità toscana a essere la migliore sanità del Paese».«In parallelo abbiamo investito (unici in Italia) nell’edilizia sanitaria 3,5 miliardi in venti anni: ora abbiamo tutti gli ospedali nuovi fuorché a Livorno (bloccato dall’ex sindaco 5 stelle Nogarin) e stiamo completando Pisa il Santa Chiara. Se non avessimo avuto questi ospedali e queste attrezzature durante il Covid saremmo finiti come altre regioni».«Credo che l’elemento critico sia venuto fuori soprattutto perché dal 2010 è scattato il tetto per le assunzioni del personale che solo ora è caduto, permettendoci di realizzare 2mila posti letto (circa) per le terapie intermedie per pazienti che non si possono seguire a casa. Ma sono assolutamente convinto che il giorno che toglieremo le intensità di cura negli ospedali si morirà di più: stia attento chi dice queste demenze».«Nel 2010 avevamo un basso livello di attrazione degli investimenti: dopo dieci anni siamo sul podio e competiamo con Lazio e Lombardia. Io stesso ho creato qui in regione un ufficio attrazione investimenti. Ho tenuto i rapporti con le multinazionali che durante la crisi economica non hanno abbandonato la Toscana, grazie alla nostra affidabilità istituzionale: dalla Solvay a Rosignano alla General electric che a Massa ha creato uno dei siti più importanti del mondo.Abbiamo gestito anche tutte le crisi del lavoro: rispetto a una tendenza che oggi troppi hanno anche nel centrosinistra ad evitare un rapporto con i lavoratori, non c’è stato lavoratore abbandonato a se stesso anche se non sempre abbiamo vinto le battaglie. Poi: siamo scesi sotto la media europea dell’abbandono scolastico; abbiamo contrastato il dissesto idrogeologico. Abbiamo una legge che tutela il paesaggio, nostro patrimonio, che non si può cambiare se non con l’intervento di Roma. Questo è il quadro di una Toscana regolata e governata bene».«Dico che, valutando i dieci anni, per crescita del Pil ed export abbiamo portato la Toscana da una posizione media al gruppo di testa delle regioni che prima del 2010 erano considerate di riferimento: la Lombardia, il Veneto ed Emilia».«Sui porti il nostro impegno è stato straordinario: 250 milioni investiti su Piombino; 250 milioni accantonati per Livorno (per la darsena Europa) e risorse per il retroporto; 5 milioni per risolvere l’insabbiamento del porto di Viareggio, capitale della nautica. Lo abbiamo fatto malgrado la competenza sia soprattutto governativa, in un decennio nel quale la capacità di spesa della Regione (esclusi i fondi Ue e della sanità) è stato ridotto di 1 miliardo: da 2,3 a 1,3 miliardi».«Sono processi lunghi, che non si concludono in un decennio, anche se spesso i ritardi sono dovuti a questioni di competenza nazionale. Un esempio? La Tirrenica. L’autostrada della costa che non si è voluta fare. Quando sono diventato presidente era prevista l’autostrada nuova a 4 corsie accanto alla vecchia Aurelia; poi si è passati all’ipotesi di un’autostrada sopra il tracciato della variante Aurelia; arrivato il compagno Delrio si è arrivati alla messa in sicurezza della variante Aurelia (senza autostrada). Io ho sempre ritenuto così importante per lo sviluppo della costa la realizzazione della strada a quattro corsie in sicurezza al punto che ho sempre accettato qualsiasi soluzione. Ma tutti i governi che si sono succeduti, da Berlusconi al Conte I, hanno intenzionalmente fallito perché è prevalsa sempre la volontà di Società Autostrade che non ha interesse a spostare il 10% del traffico dalla A1 alla costa. Mi indigna pensare, però, che in Lazio si arriva ad Ansedonia con 4 corsie autostradali: forse perché è meta di alcuni vacanzieri che qua non vengono. Eppure la Tirrenica consentirebbe di collegare sulla costa Milano con Roma. Come a Firenze serve la stazione dell’alta velocità: già perdiamo un terzo dei treni che ci bypassano per andare a Bologna. Per avere queste infrastrutture mi sono battuto sempre contro tutti».«E lo rifarei. L’aeroporto di Pisa da solo non va da nessuna parte, neanche se ci inventiamo il tele-trasporto con Firenze. E Firenze deve essere reso uno scalo sicuro. Insieme, Pisa e Firenze possono diventare il terzo polo aeroportuale italiano e la Toscana crescere».«La caratteristica che ha preso sempre più piede è la solitudine, la perdita dei legami sociali per processi oggettivi che hanno riguardato tutto il Paese. La classe operaia è stata sconfitta, il ceto medio ha una sensazione di precarietà come mai prima, le città si sono svuotate la sera, troppo. Il panorama urbano ha subito questo effetto di desolazione. Bisognerebbe rovesciare la situazione. In due modi: ricreando condizioni di sviluppo, investendo in cultura, nel sociale, nel rilancio degli spazi urbani: il recovery fund spero che possa servire a questo. Però poi c’è bisogna rimettere al centro le relazioni, capire che non è solo il denaro a dominare. Bisogna ritrovare una dimensione di socialità diversa. Credo che su questo ci si debba impegnare tutti. La Chiesa lo sta facendo ma lo devono fare anche i partiti. Bisogna dismettere la cultura della paura, dell’odio verso chi è diverso, verso chi viene da lontano: altrimenti avremo una Toscana triste».«L’errore di Leu è stato di guardare alla riproposizione e non di andare avanti. La nostalgia è un potente strumento se si usa per cambiare il futuro, senza rinnegare il passato. Il passato, non si deve rottamare: gli effetti della rottamazione li abbiamo visti. Credo che l’errore di Leu sia stato quello di non capire, soprattutto in una regione come la Toscana, che il passato è così legato al Pci da cui io provengo, che quel legame, anche se tutto è cambiato, non si rescinde. Quindi il primo fallimento è stato proprio nella scissione dal Pd. L’adesione a quella forma-partito è ancora forte: è quella che ci ha fatto vincere anche in gran parte queste elezioni, insieme al buongoverno. Il secondo errore è stato uno schema troppo legato al passato: bisogna trovare formule nuove. Trovo che sia matura la ricomposizione di una cultura politica, poco familiare al Pd, che metta insieme la migliore storia degli ideali e delle prospettive della sinistra con quella del pensiero cattolico popolare».«Semmai da politico: non uscirei dal Pd. Avrei dovuto dare battaglia, andare fino in fondo. Questo sarebbe stato anche più in coerenza con tutta la mia storia politica. Non dico che non ci fossero ragioni per una scissione: c’erano e, infatti, io sono stato fra coloro che sono stati in prima linea nel farla. Però quello è stato davvero un errore. Anzi di più: è stato un fallimento. Ma io ho ammesso entrambi».«Intanto porterò avanti l’impegno in Europa (come vicepresidente del gruppo socialista al Comitato delle regioni europee) che posso mantenere grazie al’incarico di assessore a Signa. L’assessorato mi consente di stare in Europa, centro di elaborazione politica, ma anche di ritornare a capire cosa c’è nel mondo dei comuni, senza mediazione.Da un punto di vista politico credo di poter dare un contributo al Pd, senza rancori né incalzare il ruolo di nessuno. Mi pare che il tema fondamentale sia spostare il partito a sinistra. Noi abbiamo vinto a sinistra e abbiamo bisogno di ricostruire un partito partecipato, che abbia un’identità che si rifà alla sinistra, al movimento cattolico popolare. Bisogna anche rifare un partito dove c’è partecipazione. Dove i militanti hanno diritti, partecipano alla elaborazione della linea politica, alla scelta dei responsabili politici. Dobbiamo dare meno l’idea di un partito casta. Un partito che quando va in un’azienda incontra l’imprenditore ma anche i lavoratori».«Giani ha subito tenuto dopo la vittoria a rimarcare la sua autonomia. Mi pare la prima mossa positiva che ha fatto prendendo le distanze da Renzi e anche facendo scelte autonome rispetto al Pd. Gli potrei dire di ascoltare tutti: se uninizia questo gli può servire perché quella politica non è una cultura che si apprende sui libri. Ma chissà quante cose io ho sbagliato io. Però se un presidente decide di testa propria fa sempre bene. I toscani intuiscono se fai di testa tua. E se fai di testa tua sono disposti a perdonarti un po’. Se capiscono che invece dipendenti da altri ti perdonano meno». —