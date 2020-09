Jd Sports sbarca ai Gigli e assume commessi

Quasi quarant’anni e non sentirli. Era il 1981 quando il gruppo Jd Sports Fashion apriva il primo negozio nella zona nord-ovest dell’Inghilterra. Oggi l’insegna sinonimo di look sportivo non si accontenta dei suoi 2.400 punti vendita sparsi in tutto il mondo e continua a macinare nuove aperture anche in Italia dove è presente con 37 negozi.



Il prossimo sarà inaugurato - con molta probabilità entro la fine dell’anno - al centro commerciale I Gigli (Campi Bisenzio), alle porte di Prato. Un’apertura, quella dell’insegna di scarpe e articoli di abbigliamento sportivo delle migliori marche, che si accompagna a nuovi posti di lavoro.



L’annuncio di ricerca del personale, pubblicato su vari motori di ricerca, è confermato dall’ufficio risorse umane del gruppo inglese che però non ha ancora il dettaglio esatto del numeri dei posti di lavoro che si verranno a creare con il nuovo negozio. Ma considerando la metratura dei negozi del marchio inglese, si possono ipotizzare almeno una decina di assunzioni.Di sicuro sono quattro le tipologie di figure ricercate: in-store visual merchandiser, venditore, supervisor, floor manager. Quest’ultimo avrà il compito di supporto al responsabile del negozio come punto di contatto tra il management e il personale di vendita: tra i requisiti, l’aver maturato un’esperienza precedente come capo reparto in punti vendita strutturati insieme a una buona conoscenza della lingua inglese.Preferibile un’esperienza nel retail management anche per il lavoro di supervisor che si occuperà di migliorare il rapporto con la clientela. Esperienza richiesta anche per il ruolo di addetto alle vendite e per il responsabile del visual merchandiser.Il ruolo di quest'ultimo sarà anche quello di attivare, organizzare e monitorare le promozioni in negozio.È possibile candidarsi on line attraverso il sito jdsportsfashion.team.careers oppure attraverso il portale specializzato it.fashionjobs.com