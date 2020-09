Votato il candidato“Gesù”: annullate decine di schede

A Viareggio alle regionali hanno votato Gesù. Il tam tam di presidenti di seggio e rappresentanti di lista racconta di decine e decine di schede (annullate) sulle quali è stato tracciato il nome di Nostro Signore, nello spazio dedicato alle preferenze del partito di Matteo Renzi, Italia Viva.



Ora si dà il caso che nella circoscrizione Lucca (di cui fa parte la Versilia) per “Italia Viva” fosse candidato - proprio per il consiglio regionale toscano - l’avvocato Fabrizio Miracolo, volto noto della politica viareggina (che però non è risultato eletto).



Difficile dire se quello per Gesù sia stato un voto nullo di generica protesta, o un voto dato per dare sfogo anche nell’urna all’ironia viareggina, magari giocando sull’evocazione religiosa del cognome dell’ex presidente della società dei rifiuti di Viareggio e braccio destro del sindaco riconfermato,Giorgio Del Ghingaro. Fatto sta che fra goliardia e protesta (o magari solo involontaria confusione) presidenti e scrutatori si sono ritrovati a dover annullare un bel pacco di preferenze date al Salvatore, in una situazione generale in cui la sezione numero 22 è stata riconteggiata dall’Ufficio elettorale centrale (presso il Tribunale) e ieri sera ancora c’era un dubbio da sciogliere sulle preferenze tra 2 candidate della lista Pd. E mentre la sezione 36 - lunedì sera - non ha concluso lo scrutinio delle regionali, terminato, anche in questo caso, dallo stesso Ufficio elettorale centrale. Così, malgrado i voti a Gesu, a Viareggio si sono contati più seggi in cui i plichi sigillati sono definitivamente partiti per la consegna solo alle 5 del mattino di mercoledì.