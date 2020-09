Il Comune di Viareggio cerca quattro assistenti tecnici 

Il Comune di Viareggio ha indetto tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico, a tempo indeterminato e pieno, in varie specializzazioni.



I posti a disposizione sono quelli di assistente tecnico specializzato giardiniere (due posizioni aperte), di assistente tecnico specializzato elettricista, e infine di assistente tecnico specializzato idraulico; tutti in categoria economica B3 (cioè con uno stipendio lordo di 1.588,65 euro) e tutti per candidati con almeno il diploma di scuola media. Requisiti comuni ai tre concorsi sono il possesso di patente B, la conoscenza della lingua inglese o francese, e infine delle applicazioni informatiche più diffuse.



Per tutti e tre i ruoli poi è necessario avere un attestato di qualificazione professionale o un corso di formazione specialistica, o ancora almeno due anni di esperienza certificata nel settore, o infine un diploma di perito e un anno di esperienza.In caso il numero di partecipanti fosse troppo alto, il Comune di Viareggio si riserva di aggiungere una prova preselettiva. L'esame sarà diviso in una prova pratica e una orale, seguìte dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera (e di quella italiana, se il candidato è straniero) e delle apparecchiature e tecniche informatiche più comuni.Per consultare i bandi, scaricare i moduli e inviare la propria candidatura, è sufficiente visitare il sito www.comune.viareggio.lu.it " Concorsi. La scadenza per tutti e tre i bandi è fissata per domenica 18 ottobre.