A caccia di impiegati per i tribunali: 50 posti in Toscana

Il ministero della giustizia ha indetto un concorso per assumere mille operatori giudiziari nei tribunali di tutta Italia. «Ancora non sappiamo quanti ne prenderanno in Toscana. Noi però abbiamo fatto un conto del fabbisogno coi nostri uffici. A nostro avviso servono almeno cinquanta operatori giudiziari. Il fabbisogno maggiore è nelle province di Prato e Firenze» dice il segretario regionale di Fp Cisl Marco Bucci.



Vediamo allora quali sono i requisiti richiesti. In via generale i candidati basta che abbiamo 18 anni e che siano in possesso del diploma di scuola media. Poi però il ministero stringe su requisiti più selettivi. Così, oltre alla maggiore età e al diploma di scuola media, viene richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: aver terminato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio del processo; aver completato il tirocinio formativo; aver svolto, con esito positivo, un altro tipo di tirocinio; aver fatto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestata dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate sopra; essere volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma; essere ufficiali di complemento che hanno completato senza demerito, la ferma biennale, la ferma prefissata o la ferma contratta. La selezione avviene mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli. Per quanto riguarda il colloquio di idoneità, viene accertata la capacità di reperimento, riordino e classificazione di fascicoli, atti e documenti. Il punteggio massimo è di 20 punti. Per quanto riguarda, invece, la valutazione dei titoli, vanno 21 punti ai candidati che hanno terminato il periodo di perfezionamento nell'ufficio del processo, 17 punti a chi ha completato il tirocinio formativo, e poi giù a scendere. Il contratto è a tempo determinato della durata di due anni. L'operatore giudiziario è inquadrato nell'area funzionale II, fascia economica F1.



Siete interessati? Vi potete candidare da: www.giustizia.it, sezioni “Trasparenza”, “Bandi di concorso”, “Concorsi, esami, selezioni e assunzioni”. E' qui che trovate la domanda di ammissione. La compilate e la inserite nel sito del ministero della giustizia. Ultimo giorno utile per fare domanda: il 15 ottobre.