Siena, studi clinici su 3 anticorpi capaci di neutralizzare il coronavirus

Entro la fine dell'anno è previsto l'avvio degli studi clinici su tre anticorpi monoclonali umani capaci di neutralizzare in vitro il Coronavirus che sono stati selezionati tra gli oltre 4mila campioni di sangue di pazienti convalescenti o guariti da Covid. È l'ipotesi su cui stanno lavorando i ricercatori del progetto MabCo19, condotto a Siena dal Monoclonal antibody discovery (Mad) Lab, coordinato dal Rino Rappuoli presso la Fondazione Toscana Life Sciences (Tls). I campioni di sangue sono stati forniti dall'Inmi Spallanzani di Roma e dall'Aou di Siena.



A svolgere il ruolo di coordinatore dei partner tecnici e industriali (tra cui Menarini Biotech e Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini) è AchilleS Vaccines "per garantire un rapido sviluppo farmaceutico e la produzione del primo lotto clinico del farmaco", spiega una nota di Tls. Parallelamente AchilleS Vaccines, startup incubata dal 2018 nel polo scientifico per la ricerca di Tls, sta svolgendo un'intensa attività di Project Management clinico e regolatorio "per assicurare il rapido avvio della fase di sperimentazione clinica e, al tempo stesso, predisporre un piano di produzione su larga scala successivo al completamento della fase sperimentale".