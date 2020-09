Giani festeggia la vittoria a Firenze: "Saprò onorare la fiducia dei toscani"

Festa grande a Firenze per l'elezione di Eugenio Giani alla presidenza della Toscana. Un migliaio i sostenitori presenti al Nelson Mandela Forum per salutare il nuovo governatore che è riuscito a mettere in sicurezza la Toscana quando i sondaggi davano per certa la vittoria della destra nella roccaforte rossa. In Platea a festeggiare con Giani, ma senza prendere la parola, c'erano anche il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e il leader Iv Matteo Renzi. Con loro anche il senatore Psi Riccardo Nencini.

Sul palco Giani ha voluto soltanto il governatore uscente Enrico Rossi, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il comico Paolo Hendel che ha dato il via alla serata. E soprattutto ha voluto al proprio fianco la sua famiglia che ha ringraziato più volte, e anche il fratello.

"Mi avete dato la più grande soddisfazione della mia vita politica. Mi avete dato fiducia e cercherò di onorarla nel migliore dei modi", ha assicurato il neo presidente dal palco. "Abbiamo vinto dando valori alla Toscana, una grande lezione di democrazia - ha detto ancora -. Abbiamo sconfitto coloro che ci dicevano che avremmo perso con due punti di scarto. Il voto non lo decidono i sondaggisti, ma gli elettori". Prima del saluto finale Giani ha voluto ringraziare Nicola Zingaretti che "appena è stato scelto il mio nome l'ho sentito come la persona più vicina a me. È inclusivo, è un grande segretario", ha detto confidando al pubblico di non aver votato per lui al congresso nazionale del Pd ma poi ha subito aggiunto che: "È come se lo avessi fatto".

Renzi e Zingaretti

Da Giani anche un ringraziamento a Matteo Renzi e Italia Viva, che "è ha dato un apporto fondamentale". Poi ha annunciato che Sinistra civica ecologista, la componente più di sinistra delle sei liste che formavano la coalizione a sostegno della candidatura di Giani, che "non ce l'ha fatta a entrare in Consiglio regionale per poche centinaia di voti in Giunta ci dovrà essere, perché ho sentito fortissimo il loro valore e il loro impegno".

A margine dell'evento Zingaretti ha spiegato che "con Matteo è ovvio che dopo la scissione c'è stato un momento difficile: ora c'è un momento, assolutamente alla luce del sole, basato sul confronto e sulla schiettezza, ma con un protagonismo della politica". Poi parlando del governo il segretario Dem ha sottolineato: "Tutto quello che ho fatto in questi 12 mesi è stato ricostruire le condizioni dell'unità, l'opposto delle cattiverie, che si erano dette e che si sono sciolte come neve al sole, di una nostra subalternità a qualcuno: alla faccia della subalternità, mi verrebbe da dire". "Non si può governare insieme da avversari - ha detto ancora Zingaretti -, bisogna farlo da alleati, ognuno con le proprie idee e valori ma con la capacità di dirci le cose con molta schiettezza".

"Abbiamo vinto, era rischiosa, adesso godiamoci la festa", ha invece sottolineato Renzi a proposito delle regionali in Toscana, prima di sedersi tra il pubblico. In chiusura della festa le note di Imagine cantata da Dolcenera, poi l'ultimo saluto di Giani. "Un grande sogno è l'orizzonte della Toscana, grazie di cuore a tutti" il messaggio finale.

Leggi anche Elezioni in Toscana, toto-giunta: il Pd pressa Giani per dare la vice alla sinistra esclusa. I nomi in pole