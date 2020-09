Anche il Consiglio di Stato esclude il Salvini pisano

Niente da fare per Roberto Salvini, consigliere regionale uscente (ex Lega), che voleva presentarsi alle elezioni regionali come candidato governatore con la lista civica “Patto per la Toscana-Roberto Salvini presidente”

FIRENZE. Niente da fare per Roberto Salvini, consigliere regionale uscente (ex Lega), che voleva presentarsi alle elezioni regionali come candidato governatore con la lista civica “Patto per la Toscana-Roberto Salvini presidente”. Anche il Consiglio di Stato, respingendo il suo ricorso, conferma l’esclusione dal voto del 20 e 21 settembre decisa dall’ufficio elettorale centrale presso la Corte d’Appello di Firenze.



Già il Tar della Toscana aveva respinto il ricorso di Roberto Salvini contro l’esclusione, avendo accertato che il simbolo presentato dalla lista “Patto per la Toscana” risulta tale da generare confusione, con il contrassegno proprio della lista “Lega Salvini Premier”, in quanto entrambi recano la scritta “Salvini” con analoghi dimensione e colore, mentre il primo indica con caratteri molto più piccoli il nome “Roberto”, cosicché il simbolo propugnato dai ricorrenti è idoneo a «indurre gli elettori medi a credere che ad esso corrisponda il partito “Lega Salvini Premier”. Il Tar ha chiarito che non depone in senso contrario la circostanza che Matteo Salvini non sia candidato alle regionali in Toscana. Ma Salvini da Ponsacco, ritenendo di essere stato escluso ingiustamente solo per un problema di omonimia, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Che, però, conferma quanto stabilito dal Tar. —