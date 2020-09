Bonafede: "Il no su Peretola rimane. Il governo giallorosso? Non cadrà"

Anche se le regionali saranno una debàcle per il centrosinistra, il governo giallorosso rimarrà in piedi. Per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a Firenze per sostenere la candidatura a presidente di Irene Galletti (M5S), è sbagliato mettere sullo stesso piano elezioni regionali ed elezioni nazionali. Però invita a non smettere di tessere il dialogo col Pd. Ritiene il governo Conte 2 un modello virtuoso da imitare anche in Toscana.



Ministro Bonafede, nel caso di un 7 a 0 (7 Regioni al centrodestra, risultato evocato da Salvini) o risultato analogo, il governo cadrà?



«No, non cadrà. La situazione nazionale e quelle regionali sono differenti. Chi va a votare perle regionali non pensa a ciò che accade a livello nazionale. Lo conferma il fatto che in alcune regioni le forze di maggioranza del governo decidono di correre in autonomia. Quindi la trasposizione di qualsiasi risultato regionale sulla dinamica nazionale è molto forzata».«Dico che per queste elezioni in alcune regioni è stato possibile praticare percorsi di maggioranza, in altre abbiamo deciso di seguire strade autonome. In Toscana noi 5Stelle andiamo avanti determinati con la candidatura di Irene Galletti».«Se la politica pensa in termini di strategia, i cittadini la sentono distante. Io auspico un dialogo (M5s-Pd,che possa essere coltivato avendo a disposizione più tempo per capire dove si può trovare la sintesi su contenuti e persone. Ma deve essere un percorso che si fa insieme».«Esatto».«È stato imposto subito imposto come candidato governatore Giani. Forse si sarebbe potuto fare qualcosa di più (dice Bonafede insieme a Irene Galletti, ndr)».«È la nostra posizione. Non cambiamo idea”.«Esatto. Siamo a una svolta epocale. Chiediamo di votare sì perché siamo convinti che un parlamento con meno eletti sarà un parlamento più forte. Deputati e senatori saranno più rappresentativi e più responsabilizzati rispetto alle dinamiche parlamentari».«Ma questo referendum è diverso dal suo. E non conta chi porta avanti la battaglia, ma i valori della battaglia».«Sbagliato. La rappresentatività non è data dal rapporto tra numero di parlamentari e numero dei cittadini. Questo è un discorso che si poteva fare 50 anni, oggi non vale più».«La capacità che il parlamento ha di fare sintesi rispetto alle esigenze dei territori. E con la nuova legge il parlamentare sarà più responsabilizzato rispetto al suo territorio: sentirà più onere, peso e onore di portare avanti le istanze del territorio perché la sua faccia sarà ben visibile tra quelli che rappresentano quella zona». –