C’è il ristoro integrale anche per i biglietti di corsa semplice

Per biglietti di corsa semplice acquistati dal 24 febbraio 2020 (il giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nei primi comuni in Italia) è previsto il rimborso integrale a favore dei clienti, per qualsiasi viaggio, secondo quanto già disposto nei mesi scorsi. Ma il rimborso è previsto secondo precise condizioni.



Per ottenere il rimborso bisogna collegarsi sul sito di Trenitalia. Da www.trenitalia.com è sufficiente scorrere in basso e cliccare sul riquadro grigio “Rimborso per rinuncia al viaggio Covid-19” e quindi sulla sezione “Per i treni regionali”. Il limite temporale indicato per inviare la richiesta è di 30 giorni dalla cessazione delle misure di emergenza, oppure dall'annullamento, sospensione o rinvio di eventi compresi nel lockdown: questi termini sono dunque scaduti. Resta invece valida la possibilità di inviare la richiesta per i soggetti risultati positivi al Covid-19 con riguardo ai biglietti acquistati per viaggiare nel periodo di permanenza domiciliare, quarantena o ricovero, e per chi ha acquistato in Italia biglietti per viaggi in Stati esteri, dove sia impedito o vietato l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. ll rimborso dei biglietti può essere richiesto in biglietteria inviando il modulo via posta o e-mail alle Direzioni Regionali/Provinciali di competenza della località di arrivo del viaggio entro 30 giorni che decorrono - nel primo caso - dalla cessazione di permanenza domiciliare, quarantena o ricovero, oppure - nel secondo caso - dalla data prevista per la partenza. Per tutte le richieste di rimborso per motivi propri (indipendenti quindi dal Covid-19) si procede come previsto al punto 8 “Rimborsi ed indennità – Parte III Trasporto regionale” delle “Condizioni generali di trasporto passeggeri” di Trenitalia. —