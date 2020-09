Abbonamenti al treno, scatta il rimborso per 50mila toscani: ecco le tre opzioni

Sono tra i 40 mila e i 50 mila i viaggiatori toscani con un abbonamento regionale a Trenitalia che possono già presentare domanda di rimborso per le trasferte saltate a causa dell’emergenza Covid-19. Dopo Abruzzo, Lazio e Provincia autonoma di Trento, da mercoledì 2 settembre anche la Toscana (insieme a Veneto e Friuli Venezia Giulia) si è attivata in favore degli abbonati colpiti dal lockdown. Per presentare la richiesta di rimborso c'è tempo fino a giovedì 15 ottobre. Ecco allora come fare per riscattare i giorni di abbonamento “perduti” per colpa dell’emergenza sanitaria.



Può presentare richiesta di rimborso chi possiede un abbonamento regionale (settimanale, mensile, o annuale) parzialmente utilizzato o inutilizzato nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 ottobre 2020. Può presentare la richiesta anche chi possiede un abbonamento integrato Pegaso e Unico Metropolitano acquistato nelle biglietterie e i punti vendita Trenitalia in Toscana.Trenitalia spiega che anche gli abbonamenti con applicazione sovraregionale rientrano tra quelli rimborsabili, nel caso in cui la percorrenza in una regione diversa dalla Toscana sia minima parte (si parla di una o due stazioni al massimo) del tragitto complessivo: in questo senso un Massa-La Spezia è rimborsabile così come un Grosseto-Roma. La Liguria, però , non ha ancora definito le procedure di rimborso: si dovrà quindi aspettare che le due Regioni «si mettano d'accordo» sulle procedure di rimborso. Il Lazio, invece, è stata tra le prime Regioni ad attivarsi. Ai fini del rimborso non fa differenza la modalità di acquisto dell'abbonamento. L'apposito modulo contempla l'acquisto in biglietteria, al self-service, sul sito internet, tramite il programma Mobility Welfare, attraverso un'agenzia di viaggi, a un punto vendita (per esempio un bar o una tabaccheria), per mezzo di un call center, da applicazione mobile o altro ancora.Chi continua a viaggiare con Trenitalia può optare per il voucher spendibile entro un anno e in un'unica transazione presso la biglietteria prescelta nel modulo: il voucher sarà di importo pari all'ammontare del valore dei giorni non fruiti, e potrà essere utilizzato per l'acquisto di titoli di viaggio Trenitalia in unica soluzione entro 12 mesi dalla data di emissione. In alternativa il viaggiatore può prorogare l'abbonamento per un periodo pari a quello in cui non è stato possibile sfruttarlo: la proroga si può usare fino al 15 ottobre del 2021.La terza opzione è il rimborso in moneta: accredito Iban, assegno, o contanti direttamente alla biglietteria (compatibilmente con la disponibilità di cassa), o ancora lo storno in fattura o la nota credito per gli abbonamenti del Mobility Welfare.Il rimborso si calcola in proporzione ai giorni di mancato utilizzo dell’abbonamento, in base a quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva. La durata complessiva dell'abbonamento (settimanale, mensile, o annuale) meno il numero di giorni in cui non è stato possibile utilizzarlo (a partire dal 9 marzo e fino al 15 ottobre) dà come risultato la cifra del rimborso o la durata della proroga.Si prenda per esempio l'abbonamento di marzo: aveva una validità di 31 giorni e si dichiara di non averlo utilizzato per 22 giorni (i 31 giorni del mese meno i 9 in cui era ancora possibile viaggiare senza restrizioni), il rimborso sarà ,quindi, pari a 22 31esimi del suo valore. Un Livorno-Pisa in seconda classe, che costa 48 euro (senza considerare riduzione Isee o SmartCard), darà così diritto a un rimborso di 34,06 euro o a una proroga di 22 giorni. Trenitalia garantisce che cifra e proroga così calcolate verranno erogate senza “ricalcoli” da parte dell'azienda. Sta, dunque, al viaggiatore, per esempio del pendolare per motivi di lavoro, calcolare i giorni di effettivo mancato utilizzo (togliendo cioè i giorni di riposo dal lavoro).Il viaggiatore deve compilare la dichiarazione sostitutiva e il modulo di richiesta disponibile in biglietteria (nelle stazioni) e sul sito, allegando una copia (foto, fotocopia o scannerizzazione) dell'abbonamento e del documento d'identità. La scannerizzazione riguarda solo le richieste via e-mail, così come la copia del documento di identità non serve a chi consegna in biglietteria in stazione (e solo alla biglietteria: non si deve andare al bar, alle tabaccherie , alle edicole o in altri luoghi dove è comunque possibile acquistare biglietti o abbonamenti).Dichiarazione sostitutiva e modulo di richiesta compilati possono essere infatti inviati via e-mail all'indirizzo indennizzoabbonati.drt@trenitalia.it ; spediti tramite posta all'indirizzo: Trenitalia - Direzione Regionale Toscana, viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze; oppure consegnati in biglietteria.Per l'invio tramite posta o via e-mail fa fede la data di invio della richiesta.Da www.trenitalia.com bisogna scorrere in basso e cliccare sul riquadro grigio “rimborso per rinuncia al viaggio Covid-19” e quindi su “Per i treni Regionali”. Da lì bisogna cliccare sulla sezione “Per gli abbonamenti scarica i moduli dedicati secondo le linee guida emesse dalle singole Regioni e Province autonome” e andare infine su “Toscana: rimborso per mancato o parziale utilizzo dell'abbonamento per Covid-19”.Il modulo per la richiesta di rimborso dell’abbonamento di cui non si è potuto usufruire a causa della pandemia e la dichiarazione sostitutiva in formato Pdf (non editabile) sono in fondo al riquadro.Per esaudire la richiesta, sia di rimborso che di proroga degli abbonamenti, Trenitalia si è data 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del viaggiatore. Tuttavia la società precisa che i rimborsi verranno garantiti «compatibilmente con il numero di richieste pervenute», invitando gli abbonati a compilare correttamente i documenti con i relativi allegati. La compilazione esatta della domanda eviterà che la richiesta venga bloccata, non vada avanti o che sia necessario inviare la documentazione corretta. —