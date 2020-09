Sorelline morte, le ultime parole di Malak: «Vi voglio bene». La tragedia nel racconto straziante del padre

MARINA DI MASSA. «Malak in arabo significa angelo e Jannat paradiso. Ho visto stamattina le mie due figlie sdraiate sul lettino dell’obitorio una accanto all’altra: sembravano due angeli addormentati. Io lo so, andranno sicuramente in paradiso. Ma intanto spero che qui sulla terra sia fatta giustizia, perché quell’albero non doveva cadere addosso a loro. Era tutto marcio e doveva essere tagliato prima. Io non voglio accusare nessuno, ci sono le indagini per questo. Chiedo solo giustizia e verità».



È un dolore devastante ma composto quello di Hicham Lassiri, 43 anni, padre delle due sorelle torinesi di origini marocchine, Malak e Jannat di 14 e 3 anni, uccise domenica mattina in un campeggio di Marina di Massa dalla caduta di un albero sulla loro tenda.



Seduto in una piazzetta del centro di Massa, di fronte all’ostello dove sono stati alloggiati dopo la disgrazia, rievoca quei drammatici momenti con occhi lucidi e voce pacata. Infila le parole una dietro l’altra con calma e precisione. Non vuole fare proclami. Non vuole sensazionalismi. Vuole solo capire perché un albero si è portato via il sangue del suo sangue.«Ci ha svegliato il rumore del vento. Un boato. Dopo pochi secondi è caduto l’albero. Jannat, la piccolina, non la vedevo. Mi sono avvicinato a Malak che aveva un taglio sulla fronte e mi diceva “Papà non riesco a respirare, non ce la faccio”. Io le ho risposto “Non mi lasciare, ti prego non mi lasciare” ma lei mi ha guardato e ha detto “Non posso. Vi voglio bene”. Queste sono state le sue ultime parole. Poi è svenuta e non si è più svegliata».«Insieme a me e mia moglie Fatima dormivano abitualmente la piccolina Jannat e mio figlio che ha 9 anni. Malak dormiva accanto, in una piccola tenda insieme alla mia figlia maggiore Nissrin che ha 19 anni. Ma alle 4 del mattino Nissrin e Malak sono venute nella nostra tenda. “Vogliamo stare tutti vicini, il tempo è troppo brutto” hanno detto e si sono sistemate in un angolo della tenda».«A mezzanotte. Fino a quell’ora avevamo giocato a carte, a Ramino, tutti insieme nella tenda grande. E quando alle 4 Malak è venuta da noi mi ha detto che non voleva dormire. “Dai papà giochiamo ancora a carte” mi ha detto, ma io le risposto che era tardi e doveva riposare un po’. Lei invece voleva stare sveglia, non voleva dormire. Ora lo leggo come un presagio, come se lei nel suo cuore sentisse già che non si sarebbe più svegliata. E così è andata. Ora io mi domando: si può morire per un albero?».«No, non me la sento di tornare al campeggio e vedere i giochi e i vestiti sparpagliati delle mie bambine. Ci sono tornato domenica pomeriggio per riprendere mio figlio che avevamo lasciato lì in compagnia mentre io e mia moglie eravamo all’ospedale. Siamo arrivati alle 4 e ho visto che stavano tagliando alcuni alberi. Allora mi chiedo: forse quegli alberi andavano tagliati prima? Forse anche l’albero che è caduto addosso alle mie figlie andava tagliato prima? Non c’è stata una tromba d’aria, solo un vento forte. Spero che si scopra la verità».«Noi lo vorremmo, soprattutto lo vuole mia moglie che vorrebbe avere le figlie in un cimitero vicino. Ma a Torino ci hanno spiegato che chi viene seppellito nella terra dopo 10 o 16 anni viene tolto. E noi non vorremmo questo. Così forse le portiamo in Marocco, ma non abbiamo ancora deciso. Mercoledì dovrebbe esserci l’autopsia, giovedì le portiamo via. Le vogliamo consegnare intere a Dio, per questo non abbiamo autorizzato la donazione degli organi. Ora però me le voglio ricordare allegre, com’erano sabato pomeriggio».«Siamo andati a vedere la Torre di Pisa, i miei figli ci tenevano tanto, e abbiamo mangiato lì vicino. Eravamo così contenti, tutti insieme. La sorella di mia moglie abita a Firenze e quest’estate avevamo deciso di venire in vacanza in Toscana. Nessuno di noi poteva immaginare che ci aspettava un destino così crudele».«Alcuni sì, sono nostri amici. Ma altri vivono qui a Massa e vogliono essermi accanto in un momento così difficile. C’è anche il presidente della moschea di Massa, Aziz Chaouki. Sono venuti anche musulmani originari della Siria. In tanti vogliono esserci vicini. Anche italiani. Il sindaco di Massa è stato gentilissimo e si è detto disponibile ad aiutarci in qualsiasi modo. Ci sono anche italiani che sono venuti apposta da Torino appena hanno saputo della tragedia».«Sì, la maestra di judo di Malak che era una bravissima allieva, una promessa dello judo come dite voi. La maestra è venuta qui con il marito appena ha sentito la notizia alla televisione. È stata una visita importante e la ringrazio perché lei è l’istruttrice anche della mia figlia maggiore Nissrin. Per la mia famiglia è importante sapere che, oltre ai nostri parenti, ci sono tante altre persone che ci vogliono bene. Mia moglie è arrivata a Castrovillari, in Calabria, quando aveva 5 anni e ha fatto lì tutte le scuole. Ci siamo conosciuti a Torino dove era venuta a trovare dei parenti, io ci ero arrivato a 19 anni. Ci siamo sposati, per un anno abbiamo vissuto in Calabria e poi sempre a Torino. I miei quattro figli sono tutti italiani e per noi conta molto avere l’appoggio degli italiani oltre a quello dei musulmani. L’Italia è un grande Paese e spero che scoprirà perché quell’albero è caduto sulle mie figlie e le ha uccise».