Il 14 suona la campanella ma senza docenti: in Toscana solo un posto su quattro oggi è coperto

In Toscana le cattedre a disposizione per la stabilizzazione degli insegnanti per il prossimo anno scolastico sono 6.462 ma solo 1.630 insegnanti firmeranno il contratto a tempo indeterminato. E i posti che rimangono vuoti? Saranno coperti dai supplenti. Ci sono 48mila richieste per l’ingresso in graduatoria, peccato che siano però ancora da “validare” e non si comincerà a lavorarci – dicono dall’Ufficio scolastico regionale – non prima dell’8 settembre. Da quel momento in poi si cominceranno a chiamare i prof («probabile con la piattaforma Zoom, di sicuro non di presenza») per assegnare le cattedre. Il decreto per assumere gli oltre 5mila professori e assistenti “straordinari” per la sicurezza Covid invece è stato firmato solo ieri. Ora c’è da ripartire le risorse a livello provinciale e anche in questo caso avviare l’iter per le assunzioni.



Mancano 13 giorni al primo giorno di scuola in Toscana (farà eccezione Lucca, dove si inizierà il 15 settembre). E sul fronte del personale è un caos. È migliore invece la situazione – garantisce l’assessora regionale Cristina Grieco – per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi nelle scuole mentre per il trasporto si è trovato un accordo solo nell’incontro Stato-Regioni di ieri sera. E con una bella dose di mediazione tra esigenza di garantire il servizio e regole sul distanziamento. Nessuna informazione invece per quanto riguarda lavoratori (e studenti) fragili.



Se in Italia il dibattito ha toni accesissimi, in Toscana di rimandare il suono della campanella non se ne parla neppure. Lo dice in modo chiaro l’assessora Grieco. «Qui si apre il 14. E punto. È una posizione che abbiamo tenuto fin dall’inizio. Subordinare l’apertura alle elezione quando sono 7 mesi che i ragazzi sono a casa non lo accettiamo: per aprire nei tempi, abbiamo fatto un lavoro immane, con spirito di collaborazione e un intenso coordinamento tra Comuni, Province e Governo. Inoltre la Toscana ha rappresentato la locomotiva nelle trattative tra le Regioni e il Governo pretendendo e ottenendo più risorse, da 1 miliardo a 2,5 attuali. È una sfida che volevamo vincere: non si lavora per far riprendere le partite di calcio e tenere la scuola chiusa».Il Covid ha reso necessaria anche la presenza a scuola di insegnanti e assistenti in misura straordinaria in modo da garantire un maggiore controllo e sicurezza. Un’esigenza ad oggi sulla carta. In Toscana è stato calcolato sarebbe stato necessario creare 6mila posti. «Il decreto Rilancio – spiega Giovanni Vannucci, segretario generale della Cisl Scuola – ha stanziato una prima tranche da 53 milioni, che va a coprire il 38% delle necessità e si sa che dovrebbe arrivare un’ulteriore cifra che copre l’80%. Difficile che queste persone, ancora non individuate, possano entrare in servizio in 14 giorni».Il decreto con la seconda tranche da 100 milioni è stato poi firmato ieri pomeriggio e comunicato con una call agli uffici regionali scolastici. «Abbiamo appena saputo – ha confermato Roberto Curtolo, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Firenze e reggente per una serie di mansioni a livello regionale – che il decreto c’è quindi potremo cominciare già da domani (oggi) a girare i contributi agli ambiti provinciali in modo che possano lavorare con i singoli istituti».Un lavoro complicato da portare avanti nei tempi indicati. «Se per quanto riguarda le assunzioni in ruolo, lavorando il sabato e la domenica, riusciremo a rispettare i tempi sarà più difficile che accada negli uffici territoriali per cui una proroga della data di apertura avrebbe fatto comodo. Firenze, che io dirigo, e che è l’ufficio con più istituti in una settimana, dall’8 in poi, dubito riuscirà a garantire la presenza del personale in ogni scuola: sforeremo qualche giorno. Speriamo non di molto».Se i dirigenti degli istituti e degli uffici scolastici sono cauti, lo sono molto meno i sindacati. «Le immissioni in ruolo sono state un flop», dice Emanuele Rossi del sindacato della scuola della Cgil. « Già ad aprile avevamo proposto di assumere i colleghi precari con almeno 3 anni di esperienza con i giusti titoli in modo che dal primo settembre tutte le cattedre fossero coperte. Una proposta che sarebbe andata incontro anche a chi chiede che le assunzioni vengano fatte per merito e non ci pareva onestamente l’anno giusto per rischiarsela riapertura senza professori».Stessa posizione alla Cisl. «Non abbiamo ancora le graduatorie provinciali per le supplenze – aggiunge Vannucci – e gli scenari sono due: faranno velocemente a compilarle con il rischio di numerosi errori oppure ci metteranno più tempo lasciando le cattedre scoperte fino a ottobre. In ogni caso sarà un bel caos: nel primo ci saranno supplenti che a causa di errori formali dovranno lasciare il posto ad altri a scuola iniziata, nel secondo avremo classi senza insegnanti. Accade ogni anno ma quest’anno, forse, la situazione richiedeva una migliore programmazione».Da questa mattina (martedì 1 settembre) una parte degli studenti è rientrata a scuola per i corsi di recupero eppure ancora non si sa come gestire i lavoratori fragili e soprattutto chi si può definire tale. Le ultime indicazioni sono di maggio. Numeri, non confermati diffusi nei giorni scorsi, parlano di 1.000 casi tra docenti e assistenti in Toscana, un numero inferiore solo a quello del Veneto.«Abbiamo firmato un protocollo con il ministero dell’Istruzione il 6 agosto – spiega Rossi – in cui il Miur si impegnava a dettagliare chi fossero i lavoratori fragili e come sarebbero stati gestiti. Ad oggi non sono state date indicazioni e non c’è un iter da seguire per dichiararsi fragili. È chiaro che c’è preoccupazione tra i lavoratori con le patologie più gravi».I trasporti scolastici sono stati uno dei problemi sul tavolo fino alla tarda serata di ieri. «Contiamo di trovare un accordo – ha anticipato l’assessora Cristina Grieco prima dell’incontro Stato-Regioni – su un riempimento degli scuolabus fino all’80% della capienza sia per i tratti urbani sia extraurbani e al 100% su tragitti brevi (durata del tragitto non superiore ai 15 minuti). Ovviamente sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Non si esclude possano essere utilizzati separatori mobili tra un posto e l’altro».Intanto già da ieri pomeriggio la Regione ha destinato 3 milioni di euro in più alle aziende che gestiscono il trasporto regionale con l’obiettivo di «fare tutto quello che è in nostro potere per garantire il servizio di trasporto scolastico a tutti gli studenti della Toscana».