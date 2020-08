Regionali, sfida a 7 per governare la Toscana: presentate le liste

Sono sette i candidati a governatore della Regione Toscana che si sfideranno alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. E' quanto emerge in modo definitivo oggi alla chiusura della presentazione delle liste in corte di appello, che in totale sono 15.

I candidati sono Eugenio Giani presidente del Consiglio regionale uscente per una coalizione di centrosinistra sostenuto da sei liste (Pd, Italia Viva con +Europa, Orgoglio Toscana per Giani presidente, Verdi, Sinistra civica ecologista e Svolta!); Susanna Ceccardi europarlamentare della Lega schierata dal centrodestra ed sostenuta da quattro liste (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Toscana Civica); Irene Galletti la candidata del M5s (unica lista); Tommaso Fattori corre per 'Toscana a sinistra (unica lista).

Altri candidati per il ruolo di governatore della Toscana sono anche Roberto Salvini con 'Patto per La Toscana - Roberto Salvini presidente'; Marco Barzanti per il Pci con il simbolo storico del partito con la falce e martello; Salvatore Catello per il Pc. Quest ultimi candidati sono tutti sostenuti da un'unica lista.