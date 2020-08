Forza Italia: caos liste, il coordinatore toscano Mugnai si dimette

Il coordinatore toscano non ha digerito la scelta di Marco Stella come capolista di Firenze 1 e molla il partito a un mese dal voto per le regionali e per le comunali

FIRENZE. Nel 2015 il terremoto in Forza Italia scoppiò alle 23 e un minuto della domenica elettorale. Sessanta secondi dopo la chiusura delle urne, Massimo Parisi si dimise da coordinatore regionale del partito. Non aveva digerito che Marco Stella (nemico giurato del potente Denis Verdini) fosse stato indicato come capolista nel collegio Firenze 1, al posto di Tommaso Villa, verdiniano. Nel 2020 il caos si scatena prima. Un mese prima delle elezioni. Il giorno della presentazione delle liste. Il pomo della discordia è sempre lo stesso: Marco Stella. Il risultato è identico: si dimette il coordinatore regionale, Stefano Mugnai. E decapita il partito.



Una storia (quasi) speculare. Salvo alcuni tratti. Il primo: 5 anni fa Mugnai era il candidato governatore del centrodestra investito da Berlusconi. Cinque anni fa la Toscana sembrava una regione meno contendibile di oggi. Cinque anni fa Stella era meno conosciuto di oggi. Oggi, invece, il braccio di ferro fra Mugnai e Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, è stato considerato immotivato. Soprattutto perché Stella in Toscana riveste la più alta carica istituzionale in quota a FI: è vicepresidente del consiglio regionale.



Non riconfermarlo come capolista nel suo collegio (Firenze 1) alle regionali, dopo una sola legislatura, avrebbe significato bocciarlo agli occhi di chiunque nel centrodestra. E con lui il partito. Quindi la proposta di Mugnai di farlo scavalcare dal suo “delfino” Jacopo Cellai non è stata accettata. Neppure se il 39enne consigliere comunale di Firenze ( a Palazzo Vecchio da 3 legislature) può contare sul prestigio (e sui voti) che gli derivano dal padre, Marco Cellai ,istituzione della destra fiorentina.Così Cellai slitta al terzo posto nella lista di Firenze 1 (la seconda dietro Stella è una donna) e Mugnai si dimette da coordinatore toscano di FI, ma non da deputato. Con una lunga nota che precede le candidature «di qualità che saranno determinanti per la vittoria del centrodestra in Toscana e nei comuni che vanno al voto». Poi subito una stoccata: «Un ringraziamento va a chi si è candidati, ma anche a coloro che, pur meritando di esserlo, hanno fatto un passo indietro lasciando spazio ad altri. Ho trasmesso al presidente Berlusconi le mie dimissioni da coordinatore regionale per la scelta fatta dal livello nazionale in ordine a una “capolistura”.

Il mio è un gesto dovuto verso i nostri militanti e dirigenti che si sono trovati di fronte a una decisione poco comprensibile e che avevano necessità di ricevere un segnale politico forte: era mio dovere darglielo. Ho comunque portato a termine il mio compito nonostante avessi rappresentato ai vertici nazionali del partito perplessità e preoccupazioni condivise da molti. Il fatto che la decisione assunta sia poi stata di segno opposto rispetto a quanto avessi rappresentato, mi costringe a prendere atto di non godere più della fiducia dei miei referenti nazionali e assumere le conseguenti decisioni».



Tuttavia Mugnai, che si proclama riconoscente a Berlusconi, assicura che continuerà a impegnarsi per FI e per i molti candidati alle regionali «che stimo: tutti loro avranno il mio appoggio, solo non più da coordinatore regionale. Lascio un partito solido, con una spina dorsale rappresentata dai tanti eletti e da coordinamenti provinciali legittimati da una stagione congressuale, con coordinatori provinciali eletti dagli iscritti e non nominati dal sottoscritto». Giusto per puntualizzare. —