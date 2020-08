«Al Forteto mi pestavano per farmi confessare una bugia: che mio padre biologico mi aveva violentato»

Salvo ha occhi buoni, una memoria che lo protegge dai ricordi più dolorosi e poche certezze. Una lo distingue da tutti. Conosce il momento esatto - giorno, ora, minuto - nel quale è finita la sua infanzia. Lo ripercorre di continuo, mentre parla dei 10 anni trascorsi al Forteto, il lager per minori camuffato da cooperativa agricola in provincia di Firenze, su cui oltre alla vergogna, all’omertà della politica e della magistratura pendono condanne penali e quella della Corte Europea dei diritti dell’Uomo.



La fine dell’infanzia di Salvo avviene prima delle molestie sessuali. Delle botte. Del lavaggio del cervello, delle confessioni estorte e dell’obbligo di rinnegare la “famiglia di origine” di Livorno. «Dopo un anno e mezzo che ero al Forteto, la mia mamma affidataria mi disse: “Te da oggi non giochi più. Non tocchi più un gioco e impari a lavorare. I tuoi giochi li passi a Samuele e Simone, due ragazzini entrati da poco. A me è quella la cosa che mi ha segnato di più. Ancora oggi a distanza di oltre 20 anni da quando sono uscito, ho una voglia matta di comprare giochi. Appena ne vedo uno mi ci fiondo. È come ribeccare la mia infanzia e riprendermela».



Le parole escono di getto. La calata livornese si intensifica, si mischia a qualche sgrammaticatura, che accentua ferite. Fa strano, all’inizio. Un bimbo che per 10 anni è stato nelle mani di una setta di pedofili si sia spezzato per il divieto di giocare: «Gli anni al Forteto mi hanno segnato, tante cose non le ricordo. Ma questa non la posso dimenticare. La mia mamma affidataria che mi dice, poco dopo che sono arrivato: “Ti compro tutti i giocattoli” e mi comprò davvero una vagonata di macchinine e aeroplanini. Poi un anno e mezzo dopo me li levò di mano, tutti. E dal giorno dopo solo lavoro». E botte. E “chiarimenti”, il «lavaggio del cervello», la costruzione di falsi ricordi.Salvoarriva in “comunità” da Livorno. La sua non è una famiglia “disfunzionale”. Non ha genitori drogati o in carcere. Neppure molestatori. È solo una famiglia in difficoltà: la mamma «soffre un po’ di nervi», racconta Salvo a 45 anni. Non riesce a stare dietro ai 2 figli, nati a dieci anni di distanza. Il padre è un operaio: è fuori tutto il giorno a lavorare. Salvo, il più grande, viene allontanato da casa per “alleggerire” la situazione. Prima in una casa famiglia nel livornese. «Mi prese una suora: per tre anni, a casa tornavo solo il fine settimana. Quanti pianti la domenica sera per rientrare in istituto. Fu la stessa suora a dire a mio padre che mi poteva mandare per tre anni al Forteto, a imparare un mestiere. È colpa sua quello che mi è accaduto: non poteva non sapere cosa succedeva lì dentro». Oggetto ancora oggi di una commissione di inchiesta parlamentare, come lo è stata di una commissione di inchiesta regionale.A 12 anni, Salvo entra al Forteto. Il primo incontro è con il capo della setta, Rodolfo Fiesoli, condannato a 14 anni e 10 mesi per abusi su minori e maltrattamenti. Fiesoli gli presenta una donna: «Questa da oggi è la tua mamma affidataria. Ti prenderà lei in gestione. Ci tornerai a casa tua... Non ti fare fantasie». Comincia così la violenza sul ragazzino. «La mia mamma affidataria per farmi capire le cose mi dava botte, ceffoni e anche le pedate. Il mio babbo affidatario (uno dei più stretti collaboratori di Fiesoli, ndr) no. Però non diceva nulla quando lei mi pestava. Io glielo chiedevo: perché non mi difendi? Ma lui alzava gli occhi al cielo. E stava zitto. Con il tempo ho capito che il suo modo di difendermi era quello: non farmi male. E ascoltarmi. Io mi ci confidavo. E così mi ci sono affezionato».L’aguzzina e il vigliacco: i nuovi genitori “funzionali” di un bimbo di 12 anni che ha come unico obiettivo quello di tornare a casa entro tre anni: «Glielo dicevo al mio babbo adottivo: “Inutile che mi fai vedere la cooperativa, che mi porti in giro con la tua Tempra bianca, perché tanto io fra tre anni me ne vado”. Ma loro non ti vogliono lasciare andare. Dopo poco che sei dentro diventano cattivi. Buttano fango sulla tua famiglia. A me dicevano: “La tua famiglia ti ha venduto a noi; la tua famiglia ti haperché sei la pecora nera”. Io li lasciavo dire perché avevo capito che Fiesoli, grosso com’era, allungava tutto: mani, piedi e altro. Con il passare dei giorni peggiorava: diventavano rozzi, scurrili, violenti. Maneschi. Picchiano tutti. Picchiano anche i disabili, davanti a tutti. Magari i disabili un po’ meno forte, ma anche loro».Presto le giornate di Salvo assumono il ritmo imposto dalla setta: viene «sbattuto» nel caseificio «a fare la ricotta» con la madre affidataria. «Non avevamo tregua: la mattina al lavoro, poi a mangiare nella villa, poi di nuovo al lavoro. Si faceva anche scuola. Ci mandavano maculati di botte. E poi c’erano i “chiarimenti giornalieri, fissi, snervanti”». I chiarimenti sono la tortura vera per Salvo. Le botte le sopporta, anche se prova a ribellarsi. I chiarimenti no. Sono la costruzione della verità alterata. Le calunnie sulla famiglia di origine. Quelle che Fiesoli e seguaci usano con il tribunale dei minori per tenersi stretti i bambini e gli adolescenti affidati.«I chiarimenti sulla tua famiglia originaria erano obbligatori. Loro (Fiesoli e i seguaci, ndr) ti mettevano a sedere e ti facevano le domande. Non si fermavano fino a quando non dicevi quello che si volevano sentire dire. Dovevi capire quello che volevano sentire. Dovevi inventare per loro le storie giuste. Dovevi confessare cose che non erano vere: ad esempio che mio padre mi aveva violentato. Non dovevo dire la verità, ma la loro verità». Su questo Salvo insiste: «I chiarimenti avvenivano ovunque: in sala da pranzo, nelle camere. Mi dicevamo: “Dilla la verità perché ancora non l’hai detta. Quello che ci racconti sono i fatti in primo piano. Noi vogliamo sapere le cose vere, quelle in profondità. Ma le devi dire te dalla tua bocca”». Se non li accontentavi - ricorda - arrivavano le punizioni. «Io sono stato lasciato solo a giornate nelle camere da solo. Anche senza mangiare. Mi hanno messo nella stanza del forno dove pestavano le persone. Mia madre affidataria mi metteva in castigo in piedi in cucina davanti a lei o mi picchiava fino a quando non dicevi quello che voleva. Per evitare le botte sono arrivato a dire che mi ero fatto fantasie sessuali sul c...o di quel ragazzino o sulla f..a di sua figlia. Ma ero poco più di un bambino: a quelle cose lì nemmeno ci pensavo. Lei poi riferiva a Fiesoli».Un ricordo si fa spazio: «Un giorno mi dicono: “Oggi vai a fare le camere con tua madre e Mariella. C’era anche Fiesoli. Mi disse: “Ho visto che hai guardato in basso. Hai guardato il mio ca..o”. Io avevo guardato il tappeto. Glielo dissi. “No tu hai guardato il ca..o mio”. E mi guardò fisso negli occhi. “Ti garberebbe toccarlo, vero?”. Il cuore mi stava per esplodere. Avevo paura. Ero circondato. “No - gli gridai - non mi piace, non mi piace”. E lui insisteva: “Sì, ti piace”. E io allora: “Se vuoi che ti dica che mi piace, va bene, te lo dico: mi piace”. Allora lui si sganciò i pantaloni e lo tirò fuori. Io feci l’atto di toccarglielo ma non glielo toccai. Ci arrivai proprio a un millimetro ma ritirai la mano. “Non l’hai toccato, eppure ti garbava toccarlo”. Gli urlai: “Devi essere soddisfatto così”. E lui ancora: “Ma toccalo, toccalo”. Ho riallungato la mano ma non l’ho ritirata: “Non sono gay, non mi piace”. Ero un ragazzino. Ha tentato una seconda volta di usarmi violenza ma non mi ricordo altro». Salvo si interrompe. Poi ammette che «si sapeva che al Forteto si violentavano i ragazzini. Quando spariva qualcuno si sapeva che andava nelle camere. Ma come si faceva a parlare? Ti ammazzavano di botte. Neppure con la tua famiglia potevi parlare. I nostri incontri erano sorvegliati. Sapevano sempre quello che dicevamo ai nostri genitori. A volte venivano a trovarci e li mandavano via senza neppure farci incontrare».E all’interno - dice Salvo - neppure a pensarsi di confidarsi con qualcuno. «Ogni tanto parlavo con Benedetto, un ragazzino più piccolo di me. A lui era stato dato come babbo Mauro (Vannucchi), il “terzo braccio” di Fiesoli. Benedetto era un ragazzino buono, ma suo padre affidatario era soprannominato il “Dai” perché quando c’era da pestare ne dava quanto poteva. Con Benedetto parlavo. A volte si diceva: “Ti rendi conto cosa fanno qua? Sì che me ne rendo conto. Si scappa? E come? Senza una macchina, senza patente, senza un motorino?». È andata che Salvo è rimasto per dieci anni. Convinto dopo 7 anni che la sua famiglia lo avesse davvero abbandonato.È la convinzione che gli serve per “studiare un piano di fuga”: fingere di essere dalla parte degli aguzzini. Di credere alle schifezze sulla famiglia di origine. Così un po’ le maglie si allentano. E a 22 anni lo lasciano andare. «Anche se quando sono uscito dal Forteto ho pensato solo a salvarmi la pelle. Il primo giorno a casa? Non ho fatto nulla. Mi sono solo sentito libero, per la prima volta in 10 anni. E anche ora a distanza di tanto tempo mi godo la mancanza di orari, di costrizioni perché il Forteto mi aveva imprigionato di corpo e di testa».Infatti per denunciarli, Salvo impiega 10 anni. Dieci anni dalla fuga dal Forteto. E solo dopo che è contattato dall’associazione Vittime del Forteto su Facebook. «Io sono una vittima. Ma se dalla violenza fisica mi sono difeso, non sono riuscito a difendermi da quella psicologica. Psicologicamente Fiesoli è riuscito a vincermi. A lasciarmi segni. Sono uscito da lì con paure che non avevo quando sono entrato. Diffido di tutti. Di chi mi viene incontro, di chi incrocio per strada. Penso sempre: “Che cosa vorrà da me?”. Perfino quando sono con gli amici mi guardo intorno, davanti, di lato con sospetto. E ho paura che mi prendano in giro per quello che ho vissuto». Perché si può uscire dal Forteto. Ma è il Forteto che non esce da te. E per questo non c’è risarcimento. —