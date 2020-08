Firenze, bambina di 4 mesi muore di meningite

Una bimba di quattro mesi è morta nei giorni scorsi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per una forma aggressiva di meningite non legata meningoccica. Non è stato ritenuto necessario svolgere profilassi. La piccola secondo i medici sarebbe entrata in contatto con un batterio molto comune, di solito non particolarmente dannoso, che le avrebbe provocato un'infezione alle meningi divenuta fatale. La bimba, residente a Firenze, era stata portata al pronto soccorso nei giorni scorsi dai genitori, allarmati dalle sue condizioni di salute in rapido peggioramento. I funerali si sono svolti lunedì scorso a Firenze.