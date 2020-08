«Possibile un testa a testa alle Regionali», Giani chiama, Zinga arriva

ORBETELLO. «Nicola, in Toscana i sondaggi ci danno in vantaggio, ma quello delle regionali potrebbe essere anche un voto politico». Bum, Toscana chiama Italia. Chissà, ora che è circondato da telecamere e da una manciata di militanti a Nicola Zingaretti il facchino che passa con il carrello sferragliante sulla piazza deve sembrare un presagio, una specie di segno tangibile di ciò che - raccontano chi li ha ascoltati - pochi minuti gli avrebbe sussurrato Eugenio Giani intorno a un tavolo nella penombra del caffè BarBagianni. In fondo, hanno deciso giovedì pomeriggio. Doveva essere un faccia a faccia per un caffè in privato, poi il segretario ha capito che bisognava rispondere ai retroscena che da giorni descrivono la Toscana come la tessera chiave per le sorti del governo e del centrosinistra nelle prossime regionali. E pure a Matteo Salvini, che qui sembra aver messo le tende e trasformato una vacanza in Versilia in una campagna simbolica, una specie di anti-Papeete, e la sfida nella regione nella posta in gioco per la sua “rinascita”. L’ha perfino dichiarato: «Se va giù la Toscana cadono pure Conte, Renzi...». E potrebbe cadere lui, il leader dei dem.



Per questo il capo del Nazareno ha voluto che il caffè in piazza Eroe dei Due Mondi a Orbetello fosse il set della sua conferenza di lancio del candidato del centrosinistra alle regionali. Un’improvvisata.



Ma. Sul selciato sta passando un “carroccio” carico di scorte per i ristoranti della zona, e i militanti si girano infastiditi perché il frastuono si sovrappone al discorso del segretario. Nicola Zingaretti sta appunto dicendo che no, il voto qui non sarà uno stress test per il governo né lo spartiacque elettorale che potrebbe ridisegnare gli equilibri giallorossi, i rapporti di forza nel Pd o addirittura mettere in discussione la sua leadership nel partito. «Chi proietta la vicenda regionale sugli esiti del governo conferma di non avere a cuore il destino delle persone». Anzi, chiede di alzare un muro all’invasione leghista, a chi «cavalca l’odio»: «Da non toscano faccio appello ai toscani: difendete la Toscana, è un patrimonio immenso. C’è il rischio di un'Opa per distruggere quello che siete stati» che la Lega possa «massacrare» il «modello» che «fa innamorare tutto il mondo e anche me che l’ho scelta, con Giani difendete la vostra terra». Solo che proprio pochi minuti fa, in privato e lontano dai taccuini, Giani gli avrebbe prospettato lo scenario che sente come il più scivoloso. «È vero, siamo avanti, ma il voto in regione è anche politico, volatile, potrebbe profilarsi un testa a testa, mi farebbe piacere che tu ci dessi una mano e anche che il partito organizzasse una campagna unitaria sul territorio». Insomma, Giani avrebbe chiesto il soccorso di Zinga per mobilitare la base, racconta chi li ha ascoltati confabulare prima di presentarsi ai giornalisti. Perfino Giacomo Termine, segretario territoriale dei dem grossetani, lo avverte: «Qui basta un soffio perché uno di Rifondazione decida di votare Lega». Zinga ascolta. «Abbiamo parlato solo delle date in cui sarebbe potuto venire», dice Giani. Una chiacchierata di mezz’ora diventa un abbozzo di piano per le ultime settimane di campagna. La prima tappa di Zingaretti dovrebbe essere lunedì a Follonica. Poi un’assemblea con i sindaci ancora da fissare («Due terzi appoggiano me», dice Giani) forse il 21 a Cascina, il 30 alla Festa Dem a Firenze, per poi tornare 3 o 4 volte a settembre, prima nel nord, poi sulla costa e nell’area centrale. La strategia con cui fare scudo alla Lega punterà su una sorta di sovranismo delle idee e della competenza. Così Giani dice di avere «la percezione che se ci lasciamo andare a una deriva leghista, si realizzerebbe una sorta di colonizzazione culturale con programmi e idee che con la Toscana non hanno nulla a che fare», elogia la sanità pubblica toscana. «I consiglieri leghisti per anni mi hanno parlato di modello lombardo, ora stanno di molto zitti». Zinga lo difende. «Mi fa ridere chi lo attacca sulla competenza, si è sempre guadagnato tutto con i voti perché è un bravo amministratore. Ed è il candidato dei toscani, non è figlio di lottizzazioni partitiche, di spartizione fra regioni». Salvini va a caccia del voto operaio? «Solo slogan». Lui ha interrotto per una mattina la vacanza a Capalbio perché teme di scontare un deficit mediatico sul Capitano? «Ma no, anche in Emilia gridava al lupo al lupo. E i leader vanno in soccorso dei candidati deboli, Giani non ne ha bisogno». Ma la Toscana non è l’Emilia: non ci sono (ancora) le Sardine a riempire le piazze e a mobilitare il popolo smarrito della sinistra, né Giani ha un profilo simile a Bonaccini. «Se perdiamo è evidente io dovrò dimettermi, ma non solo io», ha detto ala segretaria toscana Simona Bonafè. E per quanto dica che «non c’è luogo in democrazia che non sia contendibile» Zinga sa che la Toscana diventerà l’Ohio italiano. Chi vince qui si salva ovunque. Chi perde può perdere tutto. —