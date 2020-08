Chiamiamola caimanostalgia

Ah, quando c’era Lui! No, non LVI… Lui: Silvio Berlusconi. La nostalgia del Cavaliere è più diffusa di quanto lascino intendere i sondaggi.



A 26 anni dalla mitologica discesa in campo, il risultato a una cifra sul quale staziona Forza Italia segnala il lento, inesorabile declino dell’«inventore della Seconda Repubblica» (copyright: Ilvo Diamanti). Eppure, come ha segnalato Paolo Natale su Gli Stati Generali, esiste una componente non marginale di orfani di un centro-destra «affidabile»: l’itinerario della diaspora berlusconiana - da Berlusconi a Grillo a Salvini a Meloni – è confortato dai flussi elettorali. Ma rivela anche quanto la categoria del moderatismo debba essere usata con cautela, nella storiografia dell’Italia post-1994.



I nostalgici puri si trovano presso le élite del centro-destra, ringalluzzite da rivelazioni che arricchiscono la letteratura sul complotto giudiziario. Per questo, chiedono la ri-abilitazione del leader a vita: ne invocano al nomina a senatore a vita. Più sorprendente è quel pizzico di nostalgia che sembra respirarsi anche a centro-sinistra. Sentimento di cui non può essere sospettato Romano Prodi, che Berlusconi l’ha com-battuto a lungo. Ma hanno fatto scalpore le sue aperture a una collaborazione Pd-FI.Da tempo, del resto, si parla del possibile sostegno di FI alla maggioranza, o della sua partecipazione a maggioranze alternative. A dispetto della ventennale battaglia con il Caimano: del conflitto d’interessi, dei guai giudiziari, dell’uso a fini personali delle istituzioni.Ma non si tratta solo di puntellare la legislatura, di trovare alleati sul fronte dell’europeismo o della legge elettorale. È che Berlusconi, quando occupava il centro della scena, rendeva il quadro politico molto più “semplice”. Destra contro sinistra, certo. Ma anche con Lui o contro Lui. Dal 2011 le cose sono diventate dannatamente più complicate. Un nemico contro il quale compattarsi si trova ancora. Ma, nell’epoca dei tre poli, diventa obbligatoria l’alleanza con chi, con quel nemico, governava fino a pochi mesi fa.La #Caimanostalgia è però fuori luogo. È Lui ad averci portati fin qui. Basta guardarci intorno. I partiti personali nascono, prosperano (e si eclissano) insieme agli aspiranti “nuovi Berlusconi” – incapaci, però, di riprodurne la durata. Persino il grillismo, che nella simbologia del Cavaliere ha sostituito la minaccia del comunismo, è figlio (al contempo) del berlusconismo e dell’anti-berlusconismo. Il mix tra politico, impolitico e antipolitico. L’ibridazione tra partito e azienda. Tra pubblico, privato, personale, intimo. Il rifiuto delle mediazioni. La (definitiva) compenetrazione politica-media-spettacolo. Tutto questo non sarebbe stato possibile, senza di Lui. Anche la Terza Repubblica, in fin dei conti, è una sua creatura.© RIPRODUZIONE RISERVATA