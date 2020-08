Sos di Greenpeace: «L’uomo minaccia la vita nel santuario dedicato ai cetacei»

LIVORNO. Fermare la pesca illegale. E soprattutto la plastica. La vera minaccia del mare. Anche nel santuario dei cetacei. In Capraia in particolare. Sulla carta la Toscana (e non solo) - Italia, Francia e Principato di Monaco - difendono delfini, stenelle, balenottere con “Pelagos”, la riserva marina istituita nel 1998. Nella realtà i «divieti limitati alle gare off shore e a poco altro - denuncia Greenpeace - impedisce di creare una reale barriera alle attività umane dannose per l’ambiente.



Greenpeace lancia l’allarme al termine della spedizione “Difendiamo il mare” partita il 16 luglio da Porto Santo Stefano e rientrata all’isola dell’Elba con a bordo i ricercatori dell’Istituto Tethys impegnati in attività di monitoraggio dei cetacei tra Mar Ligure, nord della Corsica e Isola d’Elba, luoghi di riferimento del Santuario dei Cetacei.



«Il Santuario dei cetacei è un’area di cruciale importanza per la sopravvivenza di balene e delfini del Mar Mediterraneo. La zona è infatti uno dei più importanti siti di alimentazione del Mediterraneo per molte specie di cetacei, oltre che di riproduzione per alcune di loro, grazie all’elevata produttività presente in particolare nel periodo estivo. Purtroppo, nonostante sia un’area protetta, la pressione dovuta alle attività umane è fortissima. In questo contesto, la ricerca a lungo termine è fondamentale per capire lo stato di conservazione dei cetacei e la risposta ai cambiamenti ambientali e antropici al fine di sviluppare misure di tutela che mitighino l’impatto delle attività che più minacciano questi animali, come il sovrasfruttamento della risorsa ittica, l’intenso traffico marittimo, le collisioni con le grandi imbarcazioni, le catture accidentali nelle reti, l’inquinamento» dichiara Marina Costa dell’Istituto Tethys. Infatti - evidenzia Greenpeace - durante gli avvistamenti sia di tursiopi che di balenottere sono stati studiati «individui con pinne dorsali amputate a causa dell’interazione con attività umane, probabilmente pesca o imbarcazioni. Nell’area è stato osservato un elevato traffico marittimo e la costante presenza di plastica in mare».A preoccupare è soprattutto la situazione di Capraia, come segnalato nella relazione di Greenpeace: «A minacciare i cetacei c’è anche la plastica che galleggia in superficie. Studi recenti hanno contato sulla superficie del Mediterraneo oltre 2.9 milioni di frammenti galleggianti con dimensioni maggiori di 30 centimetri (mega-debris), con le più elevate concentrazioni in acque italiane nel Tirreno. Nell’area di Capraia abbiamo registrato nei monitoraggi effettuati nel corso del 2019 con Cnr IAS di Genova e Università politecnica delle Marche la concentrazione più elevata, superiore a 300mila particelle per chilometro quadrato (come mostra il rapporto MayDay Sos Plastica)». Per non parlare della bomba ecologica delle ecoballe da 5 anni presenti nel golfo di Follonica.«Per salvare delfini e balene - suggerisce Greenpeace - dobbiamo muoverci in fretta, sviluppando una rete di aree protette, soprattutto in alto mare, dove le attività umane pericolose sono vietate per garantire loro spazi sicuri dove riprodursi e alimentarsi. E adottando misure per ridurre l’impatto delle attività umane più distruttive, a cominciare dall’inquinamento da plastica e dalla pesca illegale. Dal 1999 è stato istituito Pelagos nel Tirreno centro-settentrionale proprio per proteggere i cetacei, ma in oltre 20 anni nulla è stato fatto per tutelare davvero l’area: non vi sono regole o divieti specifici, a parte un divieto di gare off-shore. Proprio qui Greenpeace ha rilevato nel 2019 la maggior concentrazione di microplastiche al largo di Capraiae nel Santuario, nel Golfo di Follonica, giacciono da 5 anni circa quaranta tonnellate di rifiuti plastici abbandonati da una nave cargo, come fosse una discarica ». —