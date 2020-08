Covid, bus in Toscana: pronti al distanziamento solo dalla prossima settimana. Il Ctt: «Molti resteranno a piedi»

FIRENZE. La maggior parte degli autobus toscani non ce la farà a essere in regola con le disposizioni sul distanziamento prima della prossima settimana. Per le società che gestiscono i trasporti questo significa esporsi a una sanzione fino a 3mila euro. Il Ctt nord, l’azienda che si occupa del trasporto su gomma nelle province di Livorno, Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Prato, Empoli, Pistoia e Arezzo, ne è pienamente consapevole ma non sarà comunque in grado ad adeguarsi in tempi brevissimi alla nuova ordinanza del ministro della Salute che, di base, riporta la situazione della capienza sui mezzi al periodo del lockdown. A dirlo sono gli stessi ingegneri dell’azienda che stanno lavorando per rimettere insieme tutta l’impalcatura di divieti e segnalazioni. Il punto delle rinnovate prescrizioni non è solo una corsa all’indietro per ripristinare i segnali, ma c’è anche il rischio non da poco di lasciare a piedi centinaia di passeggeri in tutta la Toscana. Questo perché il presidente della Regione Enrico Rossi ha scelto di seguire la linea dettata dal Governo nell’ordinanza del 1 agosto, che vuole la linea dura su tutti i mezzi di trasporto, in accordo con il comitato tecnico scientifico: non solo niente treni pieni al 100%, ma neanche pullman, bus e metro. Va ricordato che l’ordinanza di Rossi è formalmente in vigore dalla giornata di ieri.



«Basta fare un calcolo veloce come esempio – spiega l’ingegnere del Ctt Massimiliano Palloni – Un nostro autobus di linea extraurbana da 12 metri ha un’omologazione da circa 70 passeggeri, di questi circa una ventina in piedi. Con le ultime aperture venivano eliminati i posti in piedi e rimanevano all’incirca 47/50 persone sedute. A questo numero andavano tolti circa 4 posti in testa all’autobus per distanziare i passeggeri dal conducente. L’ordinanza del ministro Speranza riporta praticamente la situazione a quella del tre maggio quando potevano viaggiare al massimo 17/18 persone. Il calcolo ovviamente si riflette con numeri diversi anche sulle linee urbane. Un problema non da poco» .



Questo dunque genera non poche criticità perché va considerato che il 3 maggio gli spostamenti erano limitati alle “comprovate ragioni” che tutti abbiamo imparato a conoscere con le autocertificazioni mentre adesso i cittadini sono liberi di circolare non solo nella propria città ma anche al di fuori del territorio regionale. Il che significa migliaia di persone in movimento ogni giorno. Le società al momento non sono in grado di aumentare il numero di corse. Il risultato salta agli occhi.Alla questione passeggeri si aggiunge anche un problema tecnico e organizzativo: “Dopo l’ultima ordinanza che derogava alla regola di un metro e al carico massimo di persone – continua Palloni – erano state eliminate tutte le segnaletiche e i marker adesivi che devono essere rifatti. Per questo ci serve del tempo. Inoltre l’ordinanza ha dei punti oscuri come quello del passaggio sulle “deroghe successive” ed è proprio su questo punto che bisogna lavorare: capire quali siano queste deroghe citate del comitato tecnico e trovare il modo di applicarle. Con un parco mezzi importante, ci vogliono alcuni giorni.Il comitato tecnico scientifico proprio in queste ore sta definendo le nuove linee guida che verranno inglobate in un nuovo decreto di Giuseppe Conte: all’interno ci saranno indicazioni precise sul tema. Non è escluso che ci possa essere un’ulteriore passo indietro. La regione al momento alza le mani e rimanda tutta la responsabilità a Roma per quanto riguarda le prescrizioni.«Abbiamo adeguato l’ordinanza regionale a quella emessa dal ministro Speranza – dice Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti – Per il momento non è possibile dire di più. Per quello che sappiamo, entro la fine settimana è previsto un nuovo dpcm con tutti gli aggiornamenti. Vediamo che scrivono e seguiremo le indicazioni».