Mps, rosso da un miliardo. La Fondazione chiede 3,8 miliardi di danni. Accordo sugli esodi: previste 250 assunzioni

Mps chiude il primo semestre dell'anno con un nuova, pesante perdita: 1,09 miliardi di euro, a causa di un secondo trimestre in rosso per 845 milioni. Sul risultato incidono alcune componenti straordinarie, come la svalutazione delle attività fiscali differite (dta) per 476 milioni e 357 milioni di nuovi accantonamenti al fondo rischi e oneri, una parte rilevante dei quali appostati per coprire la gigantesca richiesta di risarcimento danni - 3,8 miliardi di euro - arrivata qualche giorno fa dalla Fondazione Mps.

Ma Rocca Salimbeni sconta anche gli effetti della crisi scatenata dal coronavirus, con 300 milioni di rettifiche aggiuntive su crediti, che portano il totale del semestre a 519 milioni, il doppio del 2019. Una situazione che complica un quadro già difficile per tutto il settore bancario e a maggior ragione per un istituto la cui attività deve sopportare le pesanti limitazioni imposte dalla Ue. Ne è una prova la dinamica dei ricavi, scesi dell'8,4% a 1,45 miliardi. La perdita del semestre ha eroso il patrimonio, con il Cet1 ratio (su base transitoria) sceso dal 14,7% al 13,4% e atteso all'11,5% dopo la scissione di 8,1 miliardi di euro di crediti deteriorati con Amco, a fronte di un requisito mimino dell'8,82% imposto dalla Bce. L'operazione, ha spiegato l'ad Guido Bastianini, «è ancora soggetta all'approvazione» della vigilanza, che per dare il disco verde chiederà a Siena di irrobustire il capitale.

Con una manovra che, complici le perdite del trimestre, potrebbe crescere rispetto ai 700 milioni ipotizzati sulla stampa. Mps ha confermato di avere allo studio un «piano sul capitale, con la potenziale emissione di strumenti di debito subordinato».

«Al momento siamo in costante contatto con la Bce e non possiamo rivelare nulla», ha detto Bastianini, interpellato in merito alla possibile emissione di un bond subordinato già quest'anno. La difficoltà per lo Stato di sottoscrivere un aumento di capitale, che rischia di far aumentare anziché diminuire la sua quota, rende preferibile la strada degli strumenti ibridi, comunque non semplici da piazzare e costosi in termini di cedola. Il derisking, accompagnato da un rafforzamento patrimoniale, è però una strada obbligata per portareMps all'altare, operazione di cui si sta occupando l'onnipresente Mediobanca.

Trovare un partner per Siena non sarà però facile anche perché, accanto alla vendita degli npl - che ripulirà in profondità Mps - occorrerà individuare il modo di liberare Siena dalla montagna di rischi legali in bilancio, una buona parte dei quali arrivano da vecchi soci che chiedono di essere risarciti per i tanti miliardi bruciati in Borsa dagli scandali che hanno scosso il Monte. La richiesta più clamorosa, che fa lievitare a 10 miliardi il totale del petitum, è spuntata oggi: 3,8 miliardi chiesti dalla Fondazione Mps, ente a cui peraltro va peraltro imputata la scelta dei vertici della banca che con le loro scelte gestionali ne hanno distrutto il patrimonio.

«Sono soddisfatto dell'iniziativa intrapresa, che avevo caldeggiato e suggerito da qualche tempo», ha commentato il sindaco di Siena Luigi De Mossi. Intanto Mps ha raggiunto un accordo con i sindacati per 500 uscite volontarie accompagnate da 250 assunzioni. Ai dipendenti è andato il ringraziamento di Bastianini per l'impegno profuso durante la crisi e «la veloce ripresa commerciale» dopo la fine lockdown.