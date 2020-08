Salvini in Versilia cerca l’anti-Papeete: «Vuole la Toscana per ritrovare i voti»

Relax, famiglia, la spiaggia dei toni bassi e della sobrietà signorile. Prima un tour al fianco della sua "leonessa", ma senza troppo ruggire, poi il palco della Lega sabato sera a San Vincenzo dove conoscerà i candidati, infine una settimana in sordina, rifugiato al Forte. «Lì, in Toscana, dopo le tappe elettorali, non ha appuntamenti già fissati, magari si concederà qualche improvvisata», dicono dallo staff. Ma non c’è neppure bisogno di chiederlo, Matteo Salvini cercherà un riscatto puntando su uno stile diverso, un’immagine di sé dal profilo basso, niente alzate di testa, citofonate, zero burbanza da Capitano in consolle, nulla che rievochi il Matteo dj e la strafottenza di un ministro (era appena un anno fa) convinto di buttar giù un governo fra un selfie con cubista e l’altro.

In fondo, complici le regole anti-Covid, fastidiosissime per uno che occhieggia volentieri ai cospirazionisti del virus, pure sull’altra costa quest’anno non è che siano stati giorni sfrenati, di mojito e folle danzanti. C’è voluto andare comunque sulla riviera romagnola, quasi per esorcizzarla, ché dove tutti vedono la sua fine tutto ha avuto inizio. La Milano Marittima di Salvini quest’anno la ricorderemo per un post con granita e una non-lite con una sindaca. Dovranno essere la Toscana e la Versilia il suo anti-Papeete, l’antidoto simbolico all’origine di tutti i suoi mali, la cura contro la crisi di fiducia e l’emorragia dei sondaggi, il sale (e il salmastro) della sua nuova vita.

Quasi un anno fa, per astrusa strategia logistica, la Versilia fu lo strascico farsesco della frenesia dei "pieni poteri". In Toscana, dopo il Papeete, Salvini capì davvero di aver fallito, da qui tentò l’ultimo appello all’ex amico Giggino Di Maio, da qui avrebbe dovuto intuire che l’altro Matteo non sarebbe mai diventato amico vero. Da lì in poi è stata una slavina senza fine: la Meloni passata dall’essere ancella a quasi nemica (tu quoque Giorgia), le scelte durante l’emergenza Covid mai azzeccate, la convinzione che l’Europa avrebbe bluffato sui Recovery Fund, che Matteo Renzi - pure lui, pare, in vacanza al Forte - gli avrebbe dato una mano sulla Open Arms, favorendo così la narrazione burlesca sui due Mattei, uno furbo e uno fesso. Così quest’anno dalla Toscana proverà a risollevarsi dalla palude dei consensi. «La Toscana gli serve per uscire dalla crisi e recuperare voti e fiducia in un partito che, seppur leninista, non è più così granitico e compatto sulla sua leadership», confessa un leghista di rango. Venerdì, insieme a Susanna Ceccardi, la turbosalviniana scelta come candidata governatrice, dovrebbe fare tappa a Siena, Firenze e poi Empoli, l’area locomotiva della regione, l’enclave manifatturiera che ora soffre la crisi post pandemia e a settembre potrebbe ribollire di rabbia. Poi sabato a Tirrenia, Castiglioncello, infine a San Vincenzo, manco a dirlo nel campo dove per anni si è tenuta la festa dell’Unità. La costa livornese e la Versilia potrebbero diventare l’icona di un riscatto soft. Perché queste "vacanze" light saranno il primo banco di prova per capire se la regione rossa è davvero contendibile, se sia la frontiera con cui vendicare la cenciata dell’Emilia e la sfiga perenne che lo assilla dalla mossa del mojito in poi. Salvini ci crede e ci crede Ceccardi, la pupilla su cui ripone tutte le speranze di palingenesi. Non solo per i sondaggi favorevoli che la danno a poche incollature da Eugenio Giani.

Se esiste una diaspora di tesserati al Nord (da lui smentita), la Toscana è certo il simbolo dell’età dell’oro salviniana, dell’era pre-Papeete: da 290 tesserati del 2014, il partito di Salvini qui ha chiuso il 2019 a 6.000 iscritti. «Se cade la Toscana, va giù anche il governo», ha detto a più riprese nei suoi tour, che da settimane percorre attento a non oscurare l’ex sindaca di Cascina, a non ripetere l’errore compiuto con Lucia Borgonzoni. Sia lui che lei si sono auto-imposti uno stile moderato, trangugiando i consigli degli alleati forzisti e meloniani. Così non rivedremo l’ex ministro grifagno che l’anno scorso sbuffava nervoso mentre entrava alla Versiliana contestato dagli antagonisti, in posizione carnivora e sfatto dalla pressione perfino nel rito sacro dei selfie. No, è dimagrito e s’è dato un aria da bravo ragazzo, da ceto medio, quello che dovrebbe intercettare nella Toscana centrale. Dopo le tappe politiche, così Salvini si concederà sabbia e sole con la fidanzata Francesca Verdini al bagno Alaide, uno dei più lussuosi ma sobri del Forte; farà la spola fino allo Stella a Marina di Pietrasanta per passare un po’ di tempo con la figlia, e il massimo dell’eccesso potrebbe essere un aperitivo all’Alpemare di Bocelli. Che il tenore, giudizi sul virus a parte, è circondato da un’aura di pacatezza, in villa suona il piano, canta arie, mica i cori tribali di Pontida. Gliel’ha fatto conoscere la Ceccardi il 18 agosto di due anni fa in Versiliana. Lui era appena tornato dal bagno di folla dei funerali delle vittime del Ponte Morandi, e il maestro apparve (la Susy studiò ogni dettaglio) in stivali da cavallerizzo dopo una cavalcata in pineta. Ecco, magari non potremmo aspettarci una lirica salviniana, ma non è un caso che si siano dileguati dalle scalette del Capitano e dell’eurodeputata la retorica contro «l’invasione», gli slogan anti-moschee, il politicamente scorretto, che siano sparite dalle bacheche della Bestia le intemerate contro le «zecche rosse» o i post che "bucano" i social ma piacciono solo agli ultrà sovranisti. Ora «la vera emergenza è il lavoro», ha detto due sere fa intervistata a Cervia la Susy e ripete spesso anche lui. Così a lei piace citare con aria contrita «i più deboli, le periferie, i cassintegrati». Sa che se l’assalto al fortino del Pd e della sinistra è possibile lo è solo sul loro terreno culturale, non nello scontro frontale delle idee. Al Capitano poco importa, basta solo una vittoria, che di cenciate, dal Papeete in poi, ne ha prese anche troppe. --