Coronavirus, il pasticcio dei treni in salsa regionale: in Toscana si viaggia a capienza piena

FIRENZE. Il pasticcio dei treni si estende anche ai trasporti regionali, stavolta per un conflitto di ordinanze. La Regione annuncia di voler accogliere l’ordinanza del ministro Speranza che ripristina il distanziamento ma intanto non modifica la propria ordinanza di luglio che andava in direzione opposta. E per Trenitalia vale ancora quella della Regione. Risultato, non cambia niente: si viaggerà a capienza piena, almeno per quanto riguarda i posti a sedere.

Nuove misure per evitare la diffusione del Covid-19 a bordo dei mezzi di trasporto pubblici: ieri la Regione Toscana ha condiviso l’ordinanza del ministro Speranza, ma in realtà per i treni regionali, i bus urbani ed extraurbani non cambia nulla. Tutto è rimandato al nuovo Dpcm del governo Conte previsto per giovedì prossimo. La nota pubblicata dalla giunta Rossi sembra quasi un atto pro-forma: «La Regione, seguendo le indicazioni della propria avvocatura, riconosce come già operativa l’ordinanza del ministro». Quindi si torna al distanziamento? Niente affatto. Perché nella sostanza i trasporti pubblici locali continuano a girare come prima, in base all’ordinanza regionale 74 del 16 luglio. Per quanto riguarda i treni regionali, i convogli continuano a viaggiare a pieno carico, almeno per i posti a sedere, mentre nessun passeggero può rimanere in piedi. Per quanto riguarda i bus, quelli extraurbani mantengono il 100% dei posti a sedere senza posti in piedi mentre i bus urbani continuano a viaggiare a massimo il 60% dei posti consentiti in piedi e a sedere come da carta di circolazione.

TRENITALIA E MOBIT

Trenitalia spiega così la sua posizione: «La Regione non ci ha chiesto alcun cambiamento, d’altra parte la nuova ordinanza non c’è, dunque i treni regionali possono continuare a viaggiare a pieno carico in piedi come da ordinanza attualmente in vigore (quella del 16 luglio, ndr)». Stesso discorso per il consorzio dei bus regionali Mobit: «Gli ingegneri confermano che al momento non cambia nulla». Dunque, nonostante la Regione condivida l’ordinanza del ministro Speranza, rimane tutto invariato per il trasporto pubblico toscano. Vale ancora l’ordinanza regionale 74 del 16 luglio. E’ l’ultima emanata e per il momento la giunta regionale non l’ha cambiata. Dunque i trasporti pubblici toscani devono continuare a rispettare i suoi contenuti. L’unico cambiamento riguarda i treni a lunga percorrenza - Frecciarossa e Italo - che attraversano la nostra regione. Qui ha valore esecutivo l’ordinanza del ministro Speranza. In questi treni si torna a viaggiare al 50% della capienza.

LA REGIONE ASPETTA IL DPCM

La giunta Rossi spiega nella nota: «La revisione dell’ordinanza regionale che regola le norme di comportamento a bordo dei mezzi pubblici - emanata a metà luglio sulla base del precedente decreto ministeriale - seguirà la riunione del comitato tecnico scientifico nazionale, prevista per giovedì prossimo, e il successivo nuovo dpcm». Tradotto: la Regione cambierà l’ordinanza solo dopo la valutazione del comitato nazionale scientifico e il successivo dpcm del governo. Il nuovo decreto è previsto per giovedì prossimo. Ma la Regione ricorda anche che «l’ordinanza toscana, pur autorizzando l’uso di tutti i posti a sedere, prevedeva misure precauzionali aggiuntive come l’obbligo dell’uso della mascherina a bordo dei mezzi, la presenza di dispenser per la sanificazione delle mani, la sanificazione periodica dei mezzi e dei vagoni, l’occupazione dei soli posti a sedere (no persone in piedi)». Per ricordare che con l’ordinanza del 16 luglio la Regione Toscana ha autorizzato il pieno carico dei posti a sedere, ma ha anticipato il ministero per l’uso obbligatorio della mascherina nei mezzi di trasporto pubblici.

LE REGIONI VANNO IN ORDINE SPARSO

Al netto delle polemiche che hanno accompagnato l’ordinanza del ministro Speranza nei giorni scorsi, pare il "classico" federalismo all’italiana. Ogni Regione, quando si tratta di materie concorrenti con lo Stato, decide come gli pare. La Lombardia e la Liguria si sono mosse per conto proprio e hanno emesso ordinanze in questi giorni che riaprono al 100% di occupazione dei posti su treni, bus e altro. Altre regioni - vedi Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, Campania, Puglia e altre ancora - hanno preso provvedimenti simili. E così anche la Toscana ha preso posizione. Ha condiviso l’ordinanza del ministro Speranza mantenendo inalterate le regole di funzionamento del trasporto pubblico toscano. In attesa del dpcm di giovedì prossimo.