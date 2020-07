Ecoballe, Borrelli: «Entro Ferragosto iniziamo a recuperarle»

«Ci teniamo a fare le cose presto e bene». Così il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli a cui il 22 luglio il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha affidato il coordinamento delle operazioni per superare lo stato di emergenza, deliberato nella stessa seduta, dovuto ai 63mila chili di plastiche eterogenee di combustibile solido secondario (Css) lasciati sui fondali in prossimità dell’isolotto di Cerboli dal 23 luglio 2015. A cinque anni dalla dispersione del carico dal cargo IVY, battente bandiera della isole Cook, 56 ecoballe tra quelle collocate sul ponte delle 1.888 trasportate, caricate al porto di Piombino e dirette al porto di Varna in Bulgaria, sul fondale del golfo di Follonica ne restano 40 al netto di quelle spiaggiate o finite nel sacco delle reti di pescherecci. «Mi auguro di partire con le operazioni prima di Ferragosto – sottolinea –. Non si tratta di recuperare il tempo, perché sono passati cinque anni. Ma vorremmo essere veloci, altrimenti non si tratterebbe di un intervento di protezione civile».

Leggi anche Cosa sono, come sono finite in mare, i rischi e cosa serve per recuperarle: le ecoballe e 5 anni senza risposte





In attesa di mettere a fuoco gli aspetti tecnici ed entrare nel merito dell’operazione tutt’altro che banale, per gli involucri resi fragili dalla lunga permanenza in mare, si fanno i conti. «28 sono le ecoballe individuate, 16 quelle che sono state recuperate dai pescatori o spiaggiate. Per arrivare a 56 ne mancano 12 che devono essere ricercate nel tratto di mare che non è stato scandagliato in precedenza. È un’operazione che dobbiamo fare prima di Ferragosto. La Marina militare che ha le professionalità per farla ci porterà il 30 luglio al Comitato di indirizzo un piano che verrà esaminato e approvato. Poi partiremo con le attività che ci sono da fare in vista della rimozione». Che aggiunge: «Ovviamente ci sarà un momento iniziale di approntamento dei mezzi e anche di uomini perché con il covid-19 c’è l’esigenza di garantire anche sulle navi un minimo periodo di quarantena. Mano a mano che le ecoballe verranno recuperate verranno posizionate all’interno del porto in un luogo individuato dall’Autorità portuale, saranno caratterizzate e smaltite a cura della Regione. Ispra e Arpat garantiranno un monitoraggio costante dello specchio acqueo per evitare l’inquinamento».Detta così pare facile. Ma si tratta di mettere in campo soluzioni adeguate a scongiurare il rischio di sfaldamento degli involucri di Css, già evidenziato nei mesi scorsi dal 5º Nucleo operatori subacquei della Guardia costiera. Tra l’altro a profondità oltre i 40 metri i subacquei dovranno operare in saturazione. «Sarà una grande prova. Non è che stiamo spostando la Concordia, ma con le dovute proporzioni ci sono gli elementi di complessità relativi alla profondità e all’individuare le restanti ecoballe che sono ancora in mare».«La richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza è arrivata in pieno, mi pare a marzo. Il ministero dell’Ambiente ha scritto a maggio, quindi nel giro di poco tempo. Come Protezione civile abbiamo fatto la nostra istruttoria e convenuto in un incontro con il ministro Costa che avremmo tutti dato il massimo per risolvere questo problema».«È un problema giuridico. La dichiarazione dello stato di emergenza presuppone degli interventi. Si deve vedere l’articolo 25 del Codice della Protezione civile. La prima fase dell’emergenza riguarda il soccorso e l’assistenza alla popolazione e il ripristino della funzionalità dei servizi essenziali».«Perciò, neanche si dovrebbe procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza. Abbiamo fatto un’istruttoria tecnica tenendo conto di quelle che erano le richieste del presidente della Regione Enrico Rossi e del territorio, del ministero dell’Ambiente e di Ispra. E abbiamo rimesso alla valutazione del Consiglio dei ministri se ricorrevano o meno i presupposti. È una valutazione politica, perché in senso stretto e tecnicamente ci sarebbe da opinare che si tratta di un’emergenza nazionale. Ma questo lo abbiamo superato».«C’erano delle autorità ordinariamente competenti, soprattutto la Capitaneria di porto. Le cose però non sono andate avanti e si è arrivati a una situazione in cui nessuno era più in grado di intervenire. Allora siamo intervenuti noi. Come capita spesso nel nostro Paese quando la cosa è complicata e richiede l’intervento di più soggetti si arriva alla dichiarazione dello stato di emergenza». —