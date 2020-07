Le “elettriche” trasformano l’indotto: una sfida dopo i tanti flop

Cinquant’anni fa Facebook non era neanche immaginabile, figuriamoci gli smartphone o il sequenziamento del genoma. L’auto no: la Fiat 127 o l’Autobianchi A112, la Citroen Dyane o la Mini Cooper avranno sì le linee un po’ vintage ma a prima vista non appaiono così straordinariamente differenti dalle loro “nipotine” sulle strade di oggi. Quattro ruote con pneumatici, un cambio di velocità, due file di sedili, un volante rotondo. Qualcosa al di fuori del comune lo troviamo solo in film tipo “Blade runner”. O in progetti visionari come il “Transition”, vettura biposto con due ali retrattili in grado di dispiegarsi in 30 secondi per trasformare in aereo le quattro ruote: è l’idea di Terrafugia, start up di cervelloni del Mit di Boston che sono stati conquistati dai cinesi di Geely (tramite Volvo) ma non sono riusciti a spiccare il volo come la Tesla di Elon Musk.



Giusto il fatto che adesso sia la Tesla la casa automobilistica che vale di più al mondo, agli inizi di luglio ha superato Toyota raggiungendo una capitalizzazione di mercato pari a 207 miliardi di dollari, dovrebbe raccontarci che qualcosa in realtà sta radicalmente cambiando. Siamo alle soglie di una rivoluzione per cui nulla sarà come prima. Ad esempio, nella connettività: finora l’abbiamo declinata soprattutto in termini di “infotainment”, certo magari non per vedere un film guidando ma per andare a zonzo più facilmente seguendo le indicazioni del navigatore (e da lì al “dialogo” con ristoranti, alberghi, locali o musei georeferenziati sulla mappa il passo è breve) o per ascoltare in pace la radio via web col Dab.



In realtà, questi sono solo i primi vagiti. La diffusione del “5G” consente di avere «una capacità mille volte più grande e un numero di dispositivi connessi 100 volte più ampio dell’attuale “4G” con tecnologia Lte», senza contare un tempo di “risposta” «70 volte più rapido». Parola di Paolo Pagano, responsabile del progetto che un pool di università (Cnit) ha con l’Authority livornese: la velocità di navigazione dai primi cellulari anni ’90 a oggi «si è moltiplicata per 40mila».Solo un allargamento di capacità ancor più enormi consentirà di reggere il “dialogo” automatico fra oggetti (Iot): in particolare, fra i veicoli e i sensori posti sulle strade. Proprio quel che sta sperimentando in questi anni l’équipe di Pagano sia nel porto di Livorno che su strade adiacenti nel solco delle nuove generazioni di auto a guida autonoma.Già questo non è senza conseguenze. Quanto più le grandi case vedranno nella connettività un fattore competitivo decisivo nella scelta dei potenziali acquirenti tanto più punteranno a ridurre all’osso i costi produttivi su altre componenti. Lo sanno bene alla Magna Closures, fabbrica di serrature sotto il marchio di una multinazionale austro-canadese nella piana di Guasticce, uno dei più grandi stabilimenti toscani nell’indotto dell’auto. Ben vengano le chiavi “super-intelligenti” che fanno miracoli, ma non sono più una priorità assoluta.Vale anche per un altro aspetto: la propulsione. Già tre anni fa il report “e-Mobility Revolution” messo nero su bianco dal think tank The European House Ambrosetti per conto di Enel, in vetrina al “conclave” di Cernobbio, indicava la prospettiva del megatrend: a partire dalla metà degli anni’90 nell’arco di un decennio il numero di auto elettriche è aumentato del 94% all’anno in termini di stock e del 72% quanto a nuove immatricolazioni. Come dire: anche rispetto al totale delle vetture circolanti stiamo parlando di briciole (quella “fotografia” datata 2017 parlava dello 0, 24% del parco auto e 1, 1% delle nuove immatricolazioni), l’indagine stima che entro il 2040 i veicoli elettrici sorpasseranno le altre tipologie e rappresenteranno più del 50% delle auto vendute.Anche qui da noi? Nei primi cinque mesi dello scorso anno nella nostra regione sono state immatricolate 532 auto elettriche. Poche sì, eppure una ogni sei in Italia: solo in Lombardia e nel Lazio se ne sono contate di più. Con una impennata del 69, 8% rispetto allo stesso arco di tempo di dodici mesi prima che non ha uguali in tutto il Bel Paese ad eccezione della Puglia, parola del centro studi di AutoScout24 sulla base di dati Aci. Eppure restiamo ancora un passo indietro nel complesso delle vetture “green”, cioè l’insieme di tutto-elettrico e ibride. In effetti, è sufficiente un giro di orizzonte fra le proposte commerciali delle maggiori case automobilistiche per toccare con mano che la transizione al tutto-elettrico passa dall’ibrido. Lo ribadiscono anche i dati: nel periodo gennaio-maggio 2019 a fronte di 3.335 auto solo elettriche sono arrivate sulle strade italiane più di 39mila auto ibride. Dodici volte di più: è in questo modo che i modelli “green” sono adesso quasi una immatricolazione su venti (ma in Toscana si arriva a malapena a una su 32).Per questa via si è disegnato un traghettamento soft verso l’auto elettrica che ha bisogno di una rete di punti di ricarica forse ancor più fitti dei distributori di carburante: senza cioè esser costretti a creare preventivamente gran parte dell’infrastruttura di rifornimento. Con una spesa di fantastiliardi.Ma non possiamo guardare alla questione solo dal lato dell’utilizzabilità pratica, cioè dal versante del consumatore (le cui scelte comunque incidono su quanti veicoli così o cosà si vendono e dunque sui prodotti che arrivano sul mercato e sull’industria che li fornisce). La novità forse ancor più grande è su lato della produzione: non foss’altro perché gli studi indicano che l’auto “verde” ha quasi il 40% di componenti in meno rispetto a una vettura tradizionale. Non solo: cambia anche la filiera della componentistica a tutto vantaggio di software e dintorni, meno componenti “plastiche” o meccaniche e più particolari elettronici.Vale la pena, dunque, guardare un po’ “dentro” l’industria dell’indotto auto presente in Toscana. La nostra regione è la sesta in Italia per presenza di imprese e per occupazione: ma è una formichina che vale tutt’al più il 3% delle sedi legali e delle unità produttive su suolo italiano (e appena più del 2% degli addetti a livello nazionale). Lontano anni luce da dal Piemonte che da solo vale più di un terzo di quest’universo (e il 35, 1% dei posti di lavoro) e in tandem con la Lombardia va ben oltre il 60% di tutto quanto l’automotive made in Italy. Non solo: l’Emilia Romagna “vale” più del triplo della Toscana e il Veneto più del doppio, ma ci sorpassa anche la Campania. Parola dell’ “Osservatorio sulla componentistica automotive italiana” messo in piedi dalla Confindustria di settore (Anfia), che però nell’ultima edizione del dossier ha aperto gli occhi proprio sull’industria toscana in questo campo. L’ha fatto aprendo gli occhi, grazie al professor Riccardo Lanzara, sul fatto che non è nato qui da noi un distretto industriale dell’auto, benché vent’anni fa le fabbriche di componenti per auto nella sola area livornese occupassero 2.500 persone costituendo il principale settore manifatturiero del più rilevante polo industriale (salvo poi dimezzarsi bruscamente in seguito alla chiusura degli stabilimenti delle multinazionali Trw e Delphi): e questo a differenza di quel che accade in altre zone per la componentistica auto o di quel che avviene nella stessa Toscana per altre tipologia (la carta a Lucca, il tessile a Prato, le pelli a Santa Croce).È proprio in questo report che, per dar ragione della mancata strutturazione di una rete di secondo e terzo livello, si fa riferimento all’analisi di Alberto Marinai, manager Continental per lunghi anni al timone dello stabilimento alle porte di Fauglia: nel mirino la ridotta dimensione delle imprese toscane, non ce la fanno a reggere i volumi minimi richiesti dall’ingresso in una catena logistica che spesso conta la fornitura nell’ordine dei milioni di pezzi. Ma c’è anche qualcosa di ben più forte perché «la domanda di fornitura è sostanzialmente cambiata»: la grande committenza – questo il filo della riflessione – cerca non tanto chi le offra capacità produttiva «sulla base di specifiche tecniche definite in dettaglio» bensì «know how progettuale, capacità di sviluppo e problem solving, capacità di fornire soluzioni innovative». E qui casca l’asino: non bastasse la mutazione quasi antropologica nella cultura imprenditoriale, ci sarebbe bisogno anche di una robusta dote di capitali per reggere «i necessari investimenti in risorse umane e in innovazione di processo e di prodotto». Come dire: un triplo salto mortale carpiato con avvitamento.Rassegnarsi ad alzare bandiera bianca? Non è quel che sta accadendo, neanche nella trincea delle istituzioni. Nel solco del pressing della Regione Toscana per innescare un circuito virtuoso fra università e manifattura, gli atenei di Pisa e di Firenze hanno messo in piedi un polo di ricerca sul fronte della tecnologie e dell’ingegneria dei veicoli: è l’Ucar – direttore Renzo Capitani, vice Sergio Saponara – che nel febbraio scorso ha dedicato un workshop alla “nuova filiera tecnologica per i veicoli elettrici in Toscana”. Presentando l’iniziativa, gli organizzatori hanno sottolineato che «la rivoluzione dell’auto elettrica è anche industriale: il passaggio alla batteria richiederà grandi investimenti per l’adeguamento degli impianti produttivi e avrà impatti profondi sul mondo del lavoro». C’è anche un’alleanza fra università e grandi fabbriche: quartier generale al Pont-Tech di Pontedera, è una think tank presieduta da Giuseppe Pozzana per tredici realtà industriali, sei dipartimenti universitari e due poli di ricerca.C’è solo da sperare che vada meglio del grande sogno del progetto di auto elettrica condivisa annunciato nel novembre 2017: Shandong Zhidou Electric Vehicle Ltd punta allo sbarco in Europa e, prima si allea e poi rileva la società livornese Cs Group che ha in pancia il car sharing di “Share’ngo”: c’è l’imprenditore livornese Emiliano Niccolai, c’è un valido ingegnere del mondo Fiat come Alfredo Bacci, c’è un dirigente del marketing di casa Piaggio come Ettore Chimenti. Non fatevi l’illusione di pensare ai cinesi come gli ultimi arrivati fra le case automobilistiche, stiamo parlando di un marchio “Zd” che finirà sotto il tetto di Geely, che ha già conquistato Mercedes, Volvo, Lotus e Smart. All’interporto di Guasticce, alle spalle del porto di Livorno, contano di assemblare le mini-car elettriche che dovranno rivoluzionare la mobilità urbana. Non solo: la seconda metà del piano riguarda un centro di ricerca per recuperare le batterie usate e sfruttarne la carica residua, affrontando uno dei problemi-chiave che avrà l’auto elettrica (lo smaltimento delle batterie).Risultato? Un anno di sogni, poi il precipitoso dietrofront. Salvo poi tornare sotto i riflettori con l’arrivo di Yousif Majd, l’imprenditore libanese-olandese che prima rileva “Share’ngo”, poi annuncia di voler comprare il Livorno Calcio, infine finisce nel mirino degli 007 olandesi.Il “sogno” è rinviato. E non è la prima volta: sempre a Guasticce, ma in tutt’altra area industriale, cinque anni prima ci aveva pensato Gianmarco Rossignolo a battere la grancassa con l’ambizione di resuscitare il marchio di don Alejandro De Tomaso. Ma la Deauville, presentata perfino a Palazzo Chigi meglio di una Ferrari, è rimasta un Ufo: un solo esemplare, mai girato su strada. Salvo poi rispuntare fuori, solo come marchio e con una nuova proprietà cinese, al festival di Goodwood con una supercar da distribuire via Olanda solo in 72 esemplari. —