Il presidente Enit: «La vostra regione è una delle tre mete più ambite d’Italia»

«Otto italiani su 10 resteranno in Italia per le vacanze e la Toscana è una delle prime tre regioni preferite daiu viaggiatori». Ma la buona notizia, dice Giorgio Palmucci, presidente dell’Enit, l’Agenzia nazionale del Turismo, è che dall’estero il nostro Paese è tornato a essere un oggetto del desiderio e non più uno dei focolai di Covid nel mondo.



Palmucci, il turismo in Italia sta ripartendo?



«Sì. Gli italiani non stanno rinunciando alla vacanza e i viaggiatori internazionali vorrebbero venire a visitarla. Ce lo dicono le analisi sulle intenzioni di viaggio: l'Italia è ai primi posti delle ricerche web. Non spaventa, anzi è percepita come un Paese Covid-free. Si contano oltre 700 mila citazioni sul viaggio in Italia con oltre 207 milioni di interazioni. Cala lo spazio dedicato dai principali quotidiani europei e americani al Covid in Italia e aumentano le menzioni di gradimento. Le ricerche web sul turismo in Italia producono oltre 300 milioni di visualizzazioni, un numero enorme».«Segnali di recupero giungono da Torino e Napoli, più in affanno Venezia e Firenze, fortemente legate al turismo internazionale. La Toscana è nella top ten delle regioni predilette dai turisti italiani, con spiagge sold out. Enit ha mappato gli spostamenti interregionali e i toscani resteranno in Toscana».«Sì, solo il 16,5% alloggerà in albergo, mentre il 36,3% dei turisti si recherà nelle abitazioni private, il 16,1% in appartamenti in affitto, il 10,4% ospite da amici e parenti, il 9,8% nella seconda casa. Seguono i B&B (8,9%) e i villaggi turistici (6,3%) e l’agriturismo (5,2%). Il 32,8% si concederà fino a 10 notti, il 26,4% anche di più. Soggiorni inferiori saranno solo il 17,4%, il 10,4% si limiterà a 3 notti o meno. Per chi resta in Italia le principali destinazioni dell’estate sono Puglia (12,4%), Sicilia (11%), Toscana (10,6)».«Insieme all'Emilia è una regione che corrisponde pienamente ai criteri di distanziamento e distribuzione del carico antropico previsti dalle nuove misure anti-Covid. L'estensione degli spazi tranquillizza i viaggiatori e ne incentiva gli spostamenti».«Quest'anno prevarrà il turismo domestico. Ma ci aspettiamo anche flussi dai Paesi di prossimità come la Germania che possono raggiungere l'Italia in auto. Il turismo italiano è per il 50% composto da stranieri e l'Italia è ai primi posti per i viaggiatori big spender. Quest'anno però è la quota di mercato più in affanno. La spesa turistica totale diminuirà molto, stimiamo di circa 67 miliardi, ma la metà delle perdite si controbilancia con la resilienza degli italiani: uno su due programma più di una vacanza».«È anche giusto preservare una dimensione di esclusività che rende unici quei luoghi non esponendoli alla massificazione dei flussi ma ad un turismo che insegni ad amare le tradizioni senza alterarle».«Ciò di cui si ha bisogno la gente in questo momento è la sicurezza. Il lockdown ci ha spinto a guardare con occhi nuovi le città che abitiamo, i luoghi vicini mai esplorati e a cercare esperienze anche dietro casa. L’83% delle vacanze degli italiani sarà in Italia, al mare o in montagna, con una tendenza in crescita del turismo culturale, naturalistico, sportivo e di avventura. E prevarrà il last minute Anche dai mercati nord europei».«La ripartenza ci vede impegnati con una campagna di comunicazione concentrata sui canali digitali. Si chiama Viaggio in Italia, si avvarrà anche di influencer, promuovendo un’Italia inedita» —