Appalto dei bus in Toscana, le intercettazioni: «Gara unica, azienda unica .. e via tutte le società»

Nell'informativa della Guardia di Finanza le conversazioni in cui viene tirata in ballo la posizione di Rossi sull’appalto

FIRENZI. Ci sono fatti citati nell’informativa con cui la Guardia di Finanza prova a dimostrare il «coinvolgimento di Enrico Rossi», governatore della Toscana nella gara unica sul trasporto pubblico locale che, a leggerli nel contesto politico in cui erano calati e non nella cornice delle accuse, sembrano singolari. Uno è relativo a intercettazioni rilevate nel 2011.

Conversazioni fra l’ex assessore regionale Riccardo Conti, deceduto nel 2017, l’ex dirigente del trasporto pubblico Saverio Montella e l’ex responsabile trasporti del Pd toscano Valerio Vannetti. In una Conti a Montella anticipa: «... Se ho capito bene è partito tutto da una sparata del Rossi che disse: “Gara unica, azienda unica”». Poi Vannetti parla con Conti: «Quindi l’intenzione di Rossi è dire: Ratp si presenta alla gara e cerca di vincerla, prende tutti i dipendenti ma si leva di torno le aziende così come sono e i Comuni. Tak».

Ora, è noto che Rossi fosse convinto della bontà della gara unica proprio perché questa avrebbe eliminato cda (e relativi stipendi), gestioni antieconomiche, carrozzoni. Certo, Vannetti, intercettato, sostiene di aver sentito Rossi dire a Ratp: «“Ma voi avete mai considerato l’ipotesi di presentarvi da soli?”» e che proprio poco dopo Ratp abbia deciso di lasciare il consorzio toscano. «C’è un accordo», dice Vannetti . Ma basta? Inoltre i finanzieri sottolineano che «la scelta della Regione» per la gara unica «sarebbe stata definita “una porcheria” (esatto, col condizionale, ndr ) da un dirigente dell’Autorità per la concorrenza». Ma non viene però riferita la fonte della dichiarazione di questo dirigente.