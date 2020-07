Airbnb premia 10 ragazzi, ferie in villa a chi narra come nel Decameron

FIRENZE. Un casolare di pietre antiche immerso nella natura, circondato da ettari di ulivete, querce secolari, pergole di lavanda, un anfiteatro e, ovvio, una piscina con vista sulle valli del Chianti. Ivano Fossati fu il primo "ospite" nel 1998. I giganti mondiali delle ricerche e degli affitti di case private online nemmeno esistevano. Il cantautore lo volle per tre mesi, ci registrò "La disciplina della Terra". Anche lui cercava una quarantena dal mondo, un luogo «quasi irraggiungibile se non ci si è mai stati, isolato nel bosco, un rifugio dalla società della globalizzazione e adesso della pandemia», racconta Francesco Cioncolini, 42 anni, professione host.



È così che la sua Selva Giardino del Belvedere, una villa sui monti del Chianti nel Valdarno aretino, a Cavriglia, è stata scelta da Airbnb Italia come l’emblema delle trasformazioni imposte da Covid19 ai modi di trascorrere le vacanze in Italia e sarà la sede di Decameron Airbnb, un concorso dedicato ai millennials, con l’idea di offrire a un gruppo di dieci amici l’occasione di staccare e trascorrere insieme un’avventura come i protagonisti del capolavoro di Boccaccio. Così in questo cascinale del ’700, ristrutturato più di vent’anni fa con i criteri della bio-architettura, la storia prende nuova vita e diventa un modo non più per fuggire, ma per ritrovarsi: dal 22 al 31 agosto 2020 un ospite e nove amici potranno recuperare i mesi passati separati a causa del lockdown, godendosi l’estate in totale sicurezza.

Per aggiudicarsi la possibilità di vivere il Decameron di Airbnb, i candidati dovranno scrivere un racconto breve sulla storia di amicizia che li lega al proprio gruppo di amici, spiegando cosa significherebbe per loro rivivere il Decameron ai giorni nostri. Una giuria selezionerà il racconto più creativo, il cui autore sarà invitato, con i propri amici, a prendere parte al soggiorno. Le candidature dovranno essere inviate attraverso il sito www.airbnb.com/decameron entro le ore 23:59 di mercoledì 15 luglio 2020. Nell’estate del distanziamento sociale, la dimora, con le sue sette camere da letto e sei bagni, consente agli ospiti di tutelare se stessi e i compagni d’avventura, godendo comunque del tempo insieme lontano dai ritmi e il caos della città grazie a servizi come una piscina d'acqua salata, un anfiteatro romano e un forno a legna.