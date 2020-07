Parla il capo di Airbnb Italia: case nel verde con piscina, così la Toscana detta la linea delle vacanze post-Covid

FIRENZE. «Case isolate, grandi, soprattutto con piscina e connessione internet. Ricercate come luoghi di svago e lavoro». Come rifugi in cui villeggiare e non solo sostare, nidi in cui immaginare il proprio Decameron familiare lontano dalla peste del ventunesimo secolo. «Non più solo per vacanze mordi e fuggi ma per soggiorni lunghi, intimi, raccolti». Villini, cascinali, casolari, magari immersi nella natura. Se c’è una spiegazione alle due velocità del turismo sulla costa, spaccata fra la nuova età dell’oro della Maremma e la crisi del modello Versilia, nelle ultime settimane la stanno fornendo i dati delle ricerche degli utenti su Airbnb. Se negli alberghi stanno crollando le presenze, il gigante mondiale delle prenotazioni online di alloggi privati in Italia registra un boom. Numeri clamorosi che raccontano di una trasformazione epocale. «La pandemia e le sue conseguenze socio-economiche – dice Giacomo Trovato, country manager di Airbnb Italia – hanno stravolto il modo di viaggiare, che non sarà mai più come prima. E la Toscana sta dettando la linea delle nuove tendenze sul modo di fare vacanza in Italia».



Trovato, il fondatore di Airbnb, Brian Chesky, giorni fa ha dichiarato che dopo la pandemia il modo di viaggiare delle persone cambierà. Cosa ha cambiato Covid in Italia e in Toscana?



«Gli italiani hanno riscoperto il proprio Paese. I dati sulle ricerche stanno riportando in auge le estati italiane anni ’60, quelle delle villeggiature lunghe, caratterizzate da vacanze domestiche. Mentre l’anno scorso, in questo periodo, solo il 55% degli italiani era orientato all’Italia, quest’anno la percentuale è salita all’82%. Ma soprattutto il 66% cerca soggiorni superiori a una settimana, anche fino a un mese; l’anno scorso solo il 33%. In Toscana la mèta che sta crescendo di più è la Costa Etrusca, estesa fino alla Maremma».«Molte persone coniugano la possibilità di lavorare in smart working con quella di abitare in una località piacevole. Chi parte porta con sé tutta la famiglia, anche allargata. E se negli anni del boom in villeggiatura si trasferivano i bambini con i nonni mentre chi lavorava li raggiungeva nel fine settimana, adesso la casa è abitata da tutti. Un fenomeno esteso anche a coppie e gruppi di amici».





Cosa orienta la scelta?



«La bussola che guida le scelte non è più la destinazione, ma proprio la casa, che deve essere confortevole e con piscina, meglio se singole e nella natura. Le ricerche di case con accesso indipendente sono il 62%. La piscina è il filtro più cliccato, poi arriva il wifi, la possibilità di tenere un animale domestico».



La Toscana come si colloca?



«Di 66mila host con piscina in Italia, la Toscana è quella che ne ha di più. E vanta anche un gran numero di abitazioni con accesso diretto al mare. Le prenotazioni degli italiani qui sono raddoppiate, ma anche quelle di tedeschi e svizzeri sono in aumento».



I balneari segnalano che la Versilia accusa di più la crisi.



«Da quello che ci risulta la Costa Etrusca sta andando fortissimo. Nell’ultima settimana, rispetto allo stessa settimana dell’anno scorso, le prenotazioni sono aumentate del 53%. La Versilia regge, ma sale solo dello 0,6%, mentre ci sono località che registrano balzi incredibili. L’Elba, ad esempio. Marina di Campo totalizza +326%, Portoferraio +236%, Capoliveri +103%, Castiglione della Pescaia, nel Grossetano, +171%, San Vincenzo +98%, Follonica +82%, Cecina + 105%...».

Sembra che i turisti stiano disertando gli alberghi e si stia incrinando un modello



«La destinazione è proprio la casa singola, indipendente, con spazio all’aperto. Non a caso sono crollate le richieste per appartamenti dal 17 al 7%. L’idea è di fare ferie domestiche ed evitare caos, assembramenti, trascorrendo molto tempo nell’abitazione, magari uscendo per escursioni al mare o in bici, e anche nell’ipotesi che il contagio torni a colpire e il soggiorno possa trasformarsi in quarantena. Inoltre il lavoro da remoto potrebbe rendere permanente questa mutazione nel modo di viaggiare»



Da dove arrivano queste prenotazioni?



«La maggior parte dall’Italia, registriamo un +58%. Ma si stanno riaffacciando anche tedeschi, francesi e qualche inglese».



La località influisce?



«Non più come prima. Dominano mare e montagna, meno la campagna toscana, che perde il 16%. Così vanno bene la costa Toscana, Sicilia, Puglia, Trentino».



Chi ci sta rimettendo?



«Le città d’arte. Firenze la scorsa settimana ha totalizzato un -70%, per la gran parte causate dall’assenza degli americani. Sono proprio gli italiani a compensare le perdite internazionali».



I prezzi sono diminuiti?



«Seguono le regole della domanda e dell’offerta. E dove aumentano le richieste stanno aumentando. Per le città d’arte si sta configurando una possibilità unica, quella di goderne meglio di prima, perché sono diventate più vivibili e convenienti». —



