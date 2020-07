Sbloccati altri traffici, il porto di Piombino in una fase di sviluppo

Il porto di Piombino dopo un lungo immobilismo ha ritrovato dinamicità proprio durante il lockdown. La manifestazione di interesse per l’aggiudicazione di tre aree portuali nella parte industriale dello scalo è stata portata a termine. Tre le aree che sono state assegnate dopo una gara a cui hanno preso parte una dozzina di aziende. Due sono andate a Liberty Magona, la terza alla società Manta Logistics, società partecipata dal Gruppo Onorato e da Ars Altmann. Magona ha presentato progetti che riguardano prodotti siderurgici diversi da quelli già prodotti nell’azienda di Ischia di Crociano. Onorato invece punta su un hub perla movimentazione di auto verso l’Europa centrale. L’Autorità di sistema portuale ha deciso in base alla fattibilità dei progetti e alle prospettive occupazionali, che in entrambi i casi appaiono molto promettenti. Si parla di decine di posti di lavoro per ogni progetto, anche se i tempi per la arrivare alla loro concretizzazione indicano la metà del 2022, difficile riuscire a concludere prima. Si tratta comunque di una svolta storica per il porto di Piombino, da sempre cristallizzato sulla divisione tra traghetti per le isole e e le banchine a servizio soprattutto delle Acciaierie.



Uno sviluppo che attende anche un salto di qualità atteso anch’esso da molti anni nelle infrastrutture. Mentre si cerca di stringere i tempi per la 398 ora il primo obiettivo è l’inizio dei lavori della bretellina, una strada che consentirà di raggiungere le aree assegnate, manche quelle già funzionanti senza dover passare all’interno delle industrie. I lavori dovrebbero cominciare in tempi brevi, questo è l’auspicio, e sarebbe un ulteriore step verso un futuro di sviluppo del porto.



Il momento positivo si misura anche con i lavori effettuati sui fondali e sulle banchine che hanno permesso di “ospitare” i cassoni della Concordia nel terminal Pim, ora quasi del tutto lavorati e pronti per ripartire verso la Liguria. I rapporti con Costa si sono rafforzati, non solo per i fondali di 20 metri che permettono l’approdo nel por to di navi grande stazza, m anche per l’ospitalità concessa alla Costa Diadema, che dopo un lungo girovagare nei mari italiani è stata fatta attraccare a Piombino in piena emergenza Covid, permettendo di trasferire negli ospedali della Toscana e anche fuori regione i tanti marittimi a bordo che avevano contratto il virus. Operazione andata a buon fine, e che ha permesso recentemente alla Concordia di riprendere il mare senza più emergenze a bordo. Così proprio nei giorni scorsi ha attraccato al terminal Pim della Costa Victoria, acquisita dalla società del gruppo Neri, che ora dovrà decidere se demolirla oppure destinarla ad altri traffici. In tutto questo durante l’emergenza Covid, come è ovvio, i traffici marittimi industriali si sono ridotti notevolmente per la crisi internazionale. —