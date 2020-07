Non solo Rinascimento, la Toscana è anche un gigante della logistica

Solo la Liguria va più forte della Toscana: può contare sulla capitale plurisecolare della portualità italiana, sul dinamismo di La Spezia e ora su Savona-Vado dove è sbarcato un gigante come Maersk con la trattativa a livello di governi. Eccezion fatta per la triade ligure che sfiora i 60 milioni di tonnellate di merci (al netto delle rinfuse liquide che in ogni statistica seria fanno corsa del tutto a sé), nessun’altra regione movimenta nei propri porti così tante tonnellate di merce: poco meno di 38 milioni. Ben più di Campania, Puglia o Calabria (fra 26 e 30 milioni), così come di Sicilia e Sardegna (fra 15 e 20) ma anche del Friuli Venezia Giulia come Trieste che reclama il primato nazionale in virtù dell’enorme afflusso di prodotti petroliferi (valgono il 65% delle tonnellate movimentate).

Eppure la Toscana viene troppo spesso vista come un museo a cielo aperto e stop: la Torre di Pisa e il bicchiere di Chianti, il Campanile di Giotto e il paesaggio rurale con il cipressino. Un po’ Grecia, un po’ Marocco e un po’ Andalusia: roba da farci una vacanza ma l’economia vera gira altrove. Balle, lo dicono le cifre delle merci che passano dai nostri porti. E non stiamo a vedere se siamo l’unico caso di sistema regionale di porti spezzato in due con il porto di Carrara finito sotto le insegne liguri solo per “salvare” La Spezia che ovviamente non poteva finire sotto Genova: fortuna che ora lo scalo apuano sembra aver trovato spazio e prospettiva, e questo non può che far bene a tutti. Detto fra parentesi: a Messina-Reggio c’è l’Authority dello Stretto ma inevitabilmente costruita sulla coppia di scali (e senza contare che invece in Puglia convivono due istituzioni portuali).

Dunque, la Toscana è anche un gigante della logistica: e lo è soprattutto contando sulle proprie forze, visto che l’antidoto al declino del porto di Livorno – l’espansione a mare con la nuova Darsena – è uscito dal libro dei sogni perché la Regione Toscana si è impegnata a reggere una bella fetta dell’investimento in misura che non ha eguali in nessun’altra scelta che istituzioni simili abbiano fatto sul versante delle infrastrutture portuali.

Ma la logistica non nasce nel campo degli zecchini d’oro di Pinocchio: campa se c’è merce da spedire, se esiste un flusso di import-export da servire. Firenze non vive di solo Rinascimento, Ponte Vecchio e Brunelleschi: Firenze è al secondo posto in Italia fra le province che fanno registrare il più alto surplus commerciale manifatturiero con l'estero (9,3 miliardi di euro lo scorso anno, una locomotiva che supoera anche Brescia, Bologna o Treviso). Ed è una delle pochissime rimaste stabilimente nelle prime dieci tanto nel '99 come nel 2009 o lo scorso anno. Segno che il sistema Toscana ha ancora parecchio da dire. Meglio ancora se riesce a capire che la logistica è fattore della competitività: la riprova è il polo farmaceutico che un pool di industrie hanno deciso di costruire all’interporto di Guasticce per smistare i prodotti nel mondo. Chissà se diventerà un format da replicare.