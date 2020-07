Sessantamila artigiani senza la cassa integrazione

Oggi 1° luglio 60mila dipendenti delle imprese artigiane toscane su un totale di 80mila non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione Covid di aprile. O meglio: ne hanno ricevuto un acconto parziale. Molto parziale. Giusto per dare un'altra cifra per descrivere con più chiarezza il problema, i lavoratori rimasti “a bocca asciutta” corrispondono al 75% di tutti dipendenti in forze al settore artigiano toscano.



I SOLDI CHE NON ARRIVANO



Ma perché non arriva la cassa integrazione di aprile? Perché mancano all'appello un bel po' di quattrini: l'equivalente di 45 milioni. Sono i soldi che il governo Conte si è impegnato a destinare alla Toscana tramite il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba). È l'Istituto di previdenza autonomo degli artigiani creato coi loro contributi. Arrivato il Covid, Fsba ha “bruciato” i 250 milioni del fondo nazionale per la cassa integrazione già a marzo. Ora il fondo è vuoto e aspetta via via i soldi della cassa dal governo. Appena arrivano, li gira ai lavoratori.Dunque tutto ora dipende dal governo.La prima parte della seconda erogazione di cassa è arrivata venerdì 26 giugno da Roma. Il governo ha distribuito 248 dei 765 milioni destinati al fondo Fsba per tutto il Paese. In Toscana sono arrivati 21,5 milioni: di cui 6,5 per coprire i “residui” di cassa integrazione del mese di marzo e 15 milioni per di aprile di 20.000 artigiani, il 25% dei dipendenti toscani del settore. Ad usufruirne di più la costa, la più sofferente della regione. Ma nessuno sa quando arriveranno la seconda e la terza parte – 45 milioni per la Toscana – dei 765 milioni.Dice Gianluca Volpi, direttore dell'Ente bilaterale dell'artigianato toscano (Ebret) che gestisce il fondo Fsba in Toscana: «Questi soldi sono arrivati troppo tardi. Il decreto è stato firmato il 19 maggio. Sono passati 43 giorni prima che fossero erogati. E ciò ha creato grosse difficoltà ai lavoratori. Alcuni faticano a mettere insieme il pranzo con la cena, altri non sanno come pagare le bollette». E se i tempi di erogazione della seconda e terza parte della cassa integrazione saranno uguali a quelli della prima, il problema diventerà enorme perché i dipendenti con famiglie al seguito faranno sempre più fatica a tirare avanti.Ma ci sono artigiani che hanno ancora le spalle forti, che danno garanzie ai dipendenti anche se dipingono un futuro molto incerto. È il caso di Paolo Conti, 64 anni, artigiano fiorentino con la sua impresa di costruzioni meccaniche e portavoce nazionale della meccanica per Cna. L'azienda si chiama Officina Meccanica Conti, è di Campi Bisenzio, ha 7 dipendenti ed esiste dal 1956. Realizza da tre generazioni apparecchi per fare le cialde del gelato, pompe per purificare l'acqua e varie macchine per il settore alimentare. Dice Conti: «Ho tenuto duro anche durante la chiusura totale. Ad aprile siamo riusciti a lavorare in deroga per il settore medicale, poi si è fatto anche il settore alimentare, ma alla fine ci hanno tolto il codice Ateco e abbiamo chiuso». Comunque - prosegue Conti - la sua ditta ha anticipato «la cassa ai dipendenti, poi abbiamo ripianato col fondo Fsba; con la prima parte di cassa del governo siamo riusciti a coprire marzo e aprile, ma mi sono arrivati ieri l'altro i soldi, troppo tardi, il governo li manda col contagocce. E vedo un futuro nero per la mia azienda fino a fine anno. Prima del Covid - dice Conti - avevo un portafogli clienti da 40mila euro, ora arrivo a 5mila. Servono tempi sicuri per la cassa integrazione».Dai rappresentanti di settore è un coro di lamentele. «Io ho più di 70 anni ma le cose non cambiano mai. Il governo sta facendo quello che può ma è troppo poco rispetto alle necessità degli artigiani » sottolinea il presidente regionale di Confartigianato Giovan Battista Donati. Gli fa eco il responsabile regionale delle relazioni sindacali di Confartigianato Fabrizio Fantappié: «Troppa burocrazia. Troppi timbri da mettere». Chiude il presidente regionale di Cna Luca Tonini: «Ogni giorno sollecitiamo il governo, ma va ancora troppo lento» —.