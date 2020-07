Quattro farmacisti per Esselunga a Lucca

Quattro farmacisti per il punto vendita di San Concordio, a Lucca. Li cerca Esselunga e il ruolo prevede un servizio di assistenza e consulenza specialistica qualificata alla clientela per i prodotti in vendita nella parafarmacia. Attraverso un programma di formazione che comprenderà attività d’aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore, i farmacisti acquisiranno le competenze e gli strumenti necessari per la gestione delle attività.



I farmacisti, dunque, si occuperanno dell’assistenza e consiglio alla clientela, della corretta esposizione dei prodotti e pure dell’attività di aggiornamento professionale. Tra i requisiti, sono richiesti la laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, l’iscrizione all’albo dei farmacisti. Completano il quadro, motivazione all’aggiornamento continuo ed etica professionale. Per candidarsi, collegarsi alla sezione “Lavora con noi” di Esselunga.