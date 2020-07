Operai specializzati alla Pes di Rosignano

Pes, azienda italiana fornitrice di servizi di ingegneria polidisciplinare, manutenzione e montaggio di impianti industriaIi, service management e recruitment tecnico specialistico, con sede a Rosignano Solvay è alla ricerca di operai specializzati.

Le figure ricercate sono quelle di escavatorista con 5 anni di esperienza nel settore e preferibilmente in possesso delle patenti C ed E, elettricista industriale con minimo 4 anni di esperienza con conoscenza nella lettura disegni e unifilari, saldatore a Tig ed elettrodo che abbia lavorato in cantiere su tubazioni di ferro e inox in opera, tubista industriale con conoscenza di lettura isometrici e piante, carpentiere industriale in ferro con capacità di lettura dei disegni e di fabbricazione di strutture in metallo, e infine di meccanico industriale abituato a lavori meccanici di manutenzione impianti e centrali.

Per consultare le offerte e inviare lacandidatura è sufficiente visitare il sito pesgroup.hrweb.it. Le offerte scadono sabato 22 agosto.