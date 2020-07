Idraulici e falegnami per i clienti Leroy Merlin

Leroy Merlin cerca artigiani professionisti da inserire nella squadra che fa capo al punto vendita di Livorno. L’azienda falegnami per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti, idraulici per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari, imprese edili per progetti di ristrutturazione, e infine montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole. Il contratto consiste in una collaborazione non esclusiva con Leroy Merlin.

I clienti li trova l’azienda ma sarà l’impresa del professionista a gestire il rapporto con loro. I materiali che serviranno per effettuare i lavori li fornisce l’azienda e il loro ritiro per l’installazione viene fatto nel punto vendita Leroy Merlin. Per consultare l’offerta e inviare la propria candidatura è sufficiente visitare il sito lavoro.leroymerlin.it "Posizioni aperte "Tutti i lavori.