Farmacisti per Dmo la catena della bellezza

Alzi la mano chi desidera lavorare a contatto con il mondo della cosmetica e della bellezza! In questo ambito fioccano assunzioni, con sei ricerche di personale in questo momento attive a Empoli, Firenze, Prato, Buggiano (Pistoia), San Miniato.



È qui che cerca farmacisti e addetti alle vendite la catena del gruppo Dmo specializzata in prodotti beauty e igiene per la casa. La ricerca di addetti part-time si riferisce ai punti vendita di Firenze: servono esperienza e diploma di scuola superiore. Per i negozi sempre di Firenze, ma anche per quelli di Empoli, Prato e Pistoia, la selezione è aperta per quattro farmacisti che si occuperanno dell’attività di vendita di prodotti da banco, accoglienza e assistenza del cliente, consulenza in fitoterapia: in questo caso occorre la laurea in farmacia, chimica, tecnologie farmaceutiche. Per i negozi di San Miniato e Buggiano inoltre la ricerca riguarda due profili di venditori appartenenti alle categorie protette, di cui è gradita un’esperienza precedente nel settore della grande distribuzione.



Per farsi avanti è possibile candidarsi on line sul portale www.dmospa.it/offerte-di-lavoro/caddys Anche la catena Tigotà del gruppo Gottardo è alla ricerca di personale in questo periodo: in particolare, si tratta di una figura di addetto o addetta al rifornimento degli scaffali per il negozio di. Tra i requisiti richiesti, esperienza e disponibilità al lavoro nei festivi. Per inserire la candidatura è possibile registrarsi sul portale lavoro.gottardospa.it