Apre un nuovo resort e assume: 15 posti. Ecco come candidarsi

Inaugurazione di albergo, ristorante e piscina in un noto locale della Valdinievole. In fondo all'articolo altre offerte di lavoro in Toscana

C'è nuova struttura ricettiva pronta ad aprire i battenti sabato 4 luglio con l’inaugurazione (intanto) della piscina. E il locale è già alla ricerca di una quindicina di persone (ma i numeri sono ancora in divenire) – tra personale di sala per il ristorante e pure per il bar – che saranno impegnate nei locali della ex Villa Resort.



Il nome – “Aria” – si ispira alla volontà della nuova gestione di sviluppare una proposta innovativa, fresca e votata alla crescita nel futuro, con l’obiettivo di essere un valore aggiunto per tutto il territorio circostante. Una nuova “Aria” che arriva in città per un pubblico attento ai dettagli e desideroso di vivere esperienze esclusive.



La struttura di via del Poggetto a Montecatini sorge nei locali della storica Villa Resort, ma con una vocazione totalmente diversa voluta e realizzata dai nuovi gestori e il complesso, completamente ristrutturato, si presenta con un’offerta polivalente: hotel, ristorante e piscina. «Le camere dell’hotel sono rinnovate – fanno sapere da “Aria” – offrono comfort esclusivi e la possibilità di un soggiorno che garantisca il massimo rispetto della privacy e del relax, grazie alla riorganizzazione del manager Gabriele Maraviglia. E lo stesso vale per il ristorante, completamente ristrutturato e riorganizzato a partire dallo chef e dal suo team di cucina che vantano una lunga e consolidata esperienza nel settore della ristorazione di alto livello» .Il ristorante, da sabato 4 luglio, sarà aperto al pubblico insieme alla piscina, a disposizione dei clienti per il pranzo oppure un brunch. «Nelle settimane successive – fanno sapere ancora dal locale – il ristorante “Aria” sarà aperto anche per la cena, con un menù alla carta e proposte culinarie che basano l’offerta su un prodotto di qualità e un ricerca di piatti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza» .Nella stagione invernale, invece, la nuova gestione, con il direttore artistico Matteo Del Rosso, ha già programmato nuove idee e un grande progetto votato allo spettacolo e all’intrattenimento che prenderà vita a partire dall’autunno e, in particolare, dal prossimo mese di ottobre 2020. Ma adesso, proprio per completare lo staff, “Aria Montecatini” cerca personale di bar e di sala per il ristorante. E, inoltre, la nuova struttura cerca anche un bar manager con esperienza consolidata nel settore a livello internazionale.

Ma vediamo, ora, quali sono i requisiti richiesti, per presentare la propria candidatura e aspirare, in questo modo, a entrare a far parte dell’organico: servono, dunque, un’esperienza di almeno tre anni nel settore per gli addetti alla sala del ristorante e buona conoscenza della lingua inglese. Per il bar manager, invece, oltre alla conoscenza delle varie declinazioni internazionali di cocktail e bevande analcoliche alla frutta, sono richieste anche capacità organizzative e di gestione del team. Per candidarsi inviare curriculum vitae una mail all’indirizzo mail info@ariamontecatini.com.