Analisi e visite mediche, cup in rivolta in Toscana: a luglio prenotazioni da incubo

Armiamoci di santa pazienza. Prenotare esami e visite, anche in questa fase di post Covid, non sarà affatto facile. Il personale dei Cup toscani è da giorni in stato di agitazione. Scioperi erano previsti - e poi rimandati nel tardo pomeriggio di ieri - per oggi a Lucca e ad Arezzo. Ce ne sono stati anche a Massa e a Livorno. Ce ne saranno ancora nei prossimi giorni, almeno – è probabile – fin oltre la metà di luglio. «La mobilitazione, con presidi e scioperi, continueranno»: lo ribadiscono Gianni Elmi Andretti, responsabile regionale della Fisasct Cisl e la collega della Filcams Cgil Luisella Brotini.

Al centro della protesta dei lavoratori, 450 in Toscana, c’è il cambio di appalto per la prenotazione dei servizi sanitari. I lavoratori dei Cup e dei vari sportelli a cui si rivolgono i cittadini sono preoccupati, temono un’ulteriore riduzione di diritti ma, ci tengono a mettere in evidenza i sindacalisti, anche della qualità del servizio: «A meno diritti degli operatori del Cup corrisponde una minore competenza e qualità dei servizi», dicono.





Oggi Cns, il bolognese Consorzio nazionale servizi, vincitore dell’appalto in raggruppamento temporaneo con la cooperativa Sintesi e il consorzio Coob sarebbe dovuto entrare nella gestione dei Cup toscani e di una serie di servizi di front office della sanità. Come accade in questi casi il personale in servizio rimane lo stesso ma non è detto che avvenga alle stesse condizioni tanto che i 450 operatori, a seconda del loro percorso, hanno almeno 4 tipologie di contratto nazionale diverse pur svolgendo le stesse mansioni. Con l’arrivo del nuovo “gestore” cambiano ulteriormente le carte in tavola: le aziende coinvolte a vario titolo diventano otto (Sintesi, Formula Servizi, Nuova futuro, Solidarietà, Minerva e attraverso Coob, Samarcanda, Nuova Giovanile e Beta due) e ognuna con il suo singolo contratto da abbinare a quello dei lavoratori che finora potrebbero averne avuto uno diverso. Un cambiamento che, inutile dire, non porterà miglioramenti.Intanto il passaggio di consegne è stato rimandato. La Regione ha deciso di prendere del tempo ulteriore per consentire le trattative tra Cns e sindacati. Una nuova scadenza non c’è ma si parla di una proroga compresa tra i 20 e i 30 giorni. Un atto che intanto è servito a far rimandare lo sciopero già in programma a Lucca. «Al momento - spiega Monica Piovi, direttrice generale di Estar - abbiamo un tavolo aperto a livello regionale e altri a livello provinciale. Siamo in una fase di contrattazione con le varie aziende che hanno reso note le proprie esigenze. La proroga servirà a un’organizzazione migliore ».Entra nel dettaglio Elena Lacquaniti, seduta al tavolo delle trattative come responsabile delle relazioni industriali per Estar. «Al momento abbiamo un panorama chiaro di tutto il servizio - dice - e faremo la prossima settimana un ulteriore passaggio coi sindacati. Due le novità: l’elenco delle aziende di cui Cns si avvarrà per i servizi da abbinare alle aziende sanitarie e la rassicurazione da parte del Consorzio di uno stesso trattamento economico per ogni lavoratore».Trattamento economico però non corrisponde a tipologia di contratto e questo, preso atto della conferma di tutto il personale, è il motivo dello scontro. «L’azienda - continua Lacquaniti - garantisce stessi soldi, stesse ore ma non ha nessun obbligo di applicare lo stesso contratto. Hanno dato la disponibilità a farlo solo nei casi in cui sia possibile».Cosa significa cambiare contratto? Il lavoro di operatore cup in origine aveva quello del “terziario”, quello che rispecchia le reali competenze secondo il sindacato. Negli anni e con i cambi di appalto le aziende hanno applicato i “loro” contratti: quello dei metalmeccanici, quello dei multiservizi e infine quello delle cooperative sociali. «Le compensazioni economiche - spiegano Brotini e Elmi Andretti - sono fini a se stesse. Un contratto si differenzia da un altro anche per le maggiorazioni, il lavoro straordinario, i permessi, l’organizzazione del lavoro. Per noi è fondamentale cessi il continuo abbassamento del riconoscimento e la banalizzazione delle competenze che va a influire anche sulla qualità del lavoro e quindi dei servizi. Se non mettiamo un freno avremo sempre corse al ribasso a spese di lavoratori e utenti».

L’assessora Stefania Saccardi



L’assessora regionale alla sanità Saccardi: «Sì ai diritti garantiti ma anche alla Regione di cambiare il servizio»

«Faremo il possibile affinché ai lavoratori vengano mantenute le stesse condizioni e anche lo stesso contratto ma ci deve essere data la possibilità di organizzare il servizio come riteniamo più efficiente». È disponibile al confronto ma allo stesso tempo molto chiara sulle priorità da non tralasciare l’assessora regionale alla sanità Stefania Saccardi che lunedì sera ha incontrato una delegazione di lavoratori del cup di Livorno accompagnati dai rappresentanti sindacali della Cgil.

«Abbiamo cercato di garantire e abbiamo ottenuto nelle trattative con il Consorzio che ha vinto l’appalto - dice Saccardi - che si mantenga il livello occupazione, le ore di lavoro per ogni lavoratore e la retribuzione. Io credo che in tutto questo la Regione abbia però il diritto di decidere come il servizio debba essere organizzato».

Il riferimento è al caso Livorno. Qui oltre al cambio di appalto con tutte le modifiche che si porta dietro c’è anche in atto una riorganizzazione del servizio che, per dirla con le parole del sindacalista Filcams Cgil Flaviano Bardocci, «si presenta particolarmente complicata per l’assenza di luoghi adeguati e per la marcata caratterizzazione del servizio - quasi esclusivamente telefonico - delle operatrici».

«Tutto vero - replica Saccardi – ma la Regione ha il diritto di dire che il cup “telefonico” debba essere residuale e inserito all’interno di molteplici canali per la prenotazione: direttamente negli ambulatori medici, online, con le App. Anche perché finora il servizio di prenotazione telefonica non è stato sufficiente a esaudire le richieste e come decisore politico riteniamo di dover rimodulare il servizio».

La dg di Estar Monica Piovi

I termini dell’appalto di estar per la regione, una gara da 230 milioni per 4 anni di front office nelle aziende sanitarie

L’appalto è stato bandito da Estar (direttrice generale è Monica Piovi) per la Regione Toscana e si tratta di un accordo quadro per l’affidamento di servizi front office da destinare alle aziende sanitarie della regione per un importo complessivo di 230 milioni di euro suddiviso in base alle esigenze delle varie Aziende sanitarie.

Ad esempio per l’area Nord Ovest si prevede un servizio per 5 milioni di euro mentre per la Centro di 75 milioni.

L’appalto coinvolge 450 lavoratori e scadrà tra 4 anni. «Con servizio di front office – spiega Gianni Elmi Andretti, responsabile regionale Fasasct Cisl – si intendono il cup e gli appuntamenti di libera professione più una serie di altri servizi alla base di una riorganizzazione messa in atto dopo il bando e determinata dal Covid».

Nel servizio sono compresi, oltre al tradizionale cup, tutti quegli sportelli che fanno da “frontiera” tra l’utenza e la struttura sanitaria come per esempio gli sportelli di accoglienza dei pronto soccorso.

«La gara – aggiunge Elena Lacquaniti, responsabile delle relazioni aziendali per Estar – è stata bandita tre anni anni fa e viene aggiudicata adesso perché c’è stato un ricorso. In mezzo c’è anche la legge 18 sugli appalti e per questo mancano delle clausole di salvaguardia per i dipendenti che da ora in poi potremmo invece prevedere prima. Così come aggiungeremo in corso una serie di “mattoncini” di attività per ampliare dei servizi e dislocarli in modo diverso. Mi riferisco ad alcuni sportelli back office e a servizi multidisciplinari diversi dalla concezione del tradizionale cup. Una riorganizzazione che ci fa ipotizzare l’esigenza di un numero maggiore di ore di lavoro».