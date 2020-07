Alberghi e ristoranti selezione per 20 all’Elba

Qualcosa si muove all’Isola d’Elba. Arrivano segnali positivi per il turismo e spuntano fuori alcune offerte di lavoro. Le imprese offrono 20 posti in ristoranti e alberghi tramite il centro per l’impiego di Portoferraio. Le posizioni sono aperte per il Progetto stagione estiva 2020: qui si cercano baristi e camerieri di albergo, un cameriere di sala, un cuoco di albergo, un aiuto cuoco di ristorante, un cuoco pizzaiolo, un addetto al ricevimento negli alberghi e un tecnico di agenzia di viaggio.

Altre posizioni aperte fuori dal progetto: un addetto alle pulizie, un inserviente di cucina, un garzone di cucina, un aiuto cuoco di ristorante, un operatore di agenzia di viaggio, un addetto all’ufficio prenotazioni in agenzia di viaggio e un agente di vendita.

I baristi e i camerieri di albergo, il cameriere di sala, il cuoco di albergo, l’aiuto cuoco di ristorante, il cuoco pizzaiolo, l’addetto al ricevimento negli alberghi e il tecnico di agenzia di viaggio del progetto stagione estiva 2020, dovranno sostenere tutti un colloquio di lavoro, lo potranno fare anche a distanza, con un operatore del centro per l’impiego di Portoferraio. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato.

Per quanto riguarda le altre posizioni, ne approfondiamo alcune: il garzone di cucina aiuta a pulire il pesce e le verdure, prepara i piatti, ci mette gli antipasti e pulisce i piatti (19/29 anni); l’aiuto cuoco meglio se ha esperienza nella mansione; l’operatore di agenzia di viaggio è un addetto alle prenotazioni e all’accoglienza in agenzia (18/25 anni) e conosce bene la lingua inglese; l’addetto all’ufficio prenotazioni in agenzia di viaggio ha un’ottima conoscenza di una di queste tre lingue: francese, tedesco o spagnolo; l’agente di vendita è in possesso del diploma di scuola media, ha una macchina a disposizione e non importa se non ha mai fatto questo lavoro visto che parteciperà a corsi di formazione gratuiti dell’azienda.

Per questi posti di lavoro i contratti variano dall’apprendistato al tempo determinato, dal contratto di mestiere a quello di agenzia, fino al tirocinio. Per candidarsi: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro, sezioni "Cittadini Offerte di lavoro’.