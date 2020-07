Addetti alla vendita per il negozio Globo

Quartier generale nella provincia di Teramo, cinque negozi in Toscana di cui uno a Prato.



È proprio a Prato che in questo periodo la catena Globo cerca personale per il suo grande punto vendita di via Berlinguer: presente in Italia con una rete di oltre 90 negozi e circa 1.200 collaboratori, l’azienda italiana specializzata nella vendita di abbigliamento, scarpe e accessori è in espansione e per questo è alla ricerca di due profili di addetti alla cassa e ai reparti. Tra i requisiti richiesti, servono esperienza (anche breve) nel mondo della grande distribuzione e disponibilità al lavoro anche nel weekend e nei festivi. Per candidarsi è possibile utilizzare il canale specifico sul sito dell’azienda (www.globomoda.com/offerte-di-lavoro), cliccando l’offerta di proprio interesse e inserendo il curriculum vitae corredato da foto.