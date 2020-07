Addetti alla vendita: supermercato apre a Lucca e fa nuove selezioni

È necessario avere meno di 29 anni e il diploma superiore. Un posto è disponibile anche per il supermercato di Pisa. Come candidarsi. In fondo all'articolo altre offerte di lavoro in Toscana

Il coronavirus ci ha messo lo zampino ma proseguono i lavori sul retro del monastero di Santa Gemma, in zona Arancio, a Lucca, per la realizzazione di una nuovo supermercato. Negozio che porta anche posti di lavoro: tra i requisiti per ricoprire il ruolo richiesto, servono un’età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Si tratta, per la precisione, del nuovo punto vendita Lidl, a Lucca. E non si ferma neppure la ricerca di personale che comporrà l’organico del nuovo supermercato.





Sono quattro, infatti, le figure – apprendisti addetti vendita – che Lidl al momento sta cercando per ampliare l’organico che si formerà in altri supermercati, prima di approdare al nuovo punto vendita lucchese. E per quanto riguarda gli apprendisti che l’azienda sta selezionando (con colloqui rigorosamente online nel rispetto delle disposizioni anticontagio da Covid-19), il loro compito sarà quello di affiancare i colleghi più esperti nella gestione della filiale, imparando in questo modo a conoscere tutti quanti i prodotti in vendita, i ruoli e le procedure. E, inoltre, gli apprendisti addetto vendita dovranno anche occuparsi dell’assistenza alla clientela e delle operazioni di cassa, sempre in affiancamento ai colleghi più esperti e, infine, del riordino dei punti vendita.Tra i requisiti per ricoprire il ruolo, servono un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, un diploma di scuola superiore, predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità e attitudine al lavoro in gruppo. Non è richiesta, invece, alcuna esperienza pregressa nel settore. Chiunque sia interessato all’offerta di lavoro e sia in possesso dei requisiti richiesti da Lidl, può collegarsi alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Lidl e candidarsi.Per il proprio punto vendita diLidl è alla ricerca di un operatore di filiale che si occupi delle attività operative all’interno del negozio: dal riordino dei prodotti sugli scaffali alla pulizia all’interno e all’esterno del locale. Tra le mansioni della figura ricercata ovviamente ci sarebbe anche la vendita e la preparazione e la gestione dei nuovi articoli in promozione. L’offerta prevede un contratto di impiego part-time e organizzazione del lavoro su turni con in aggiunta i benefit previsti dal sistema di welfare aziendale di Lidl. Per candidarsi alla selezione per il posto da operatore di filiale a Pisa è sufficiente consultare il sito dedicato www.lavoro.lidl.it alla voce dell’offerta in questione, compilare il form e inviare il proprio curriculum in modo da venire scelti per la successiva selezione.