5 giardinieri e 5 muratori per la Livorno-Rosignano

La Bonifico Group cerca 10 operai, cioè cinque giardinieri e cinque muratori la patente di guida e un mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro, da impiegare da luglio a ottobre sulla tratta autostradale Sat Livorno-Rosignano. Il contratto è a tempo determinato mentre l’orario di lavoro è a tempo pieno. L’azienda pone come requisito l’esperienza maturata nel ruolo.

Da oltre 100 anni la Bonifico Group (azienda con sede a Casoria, provincia di Napoli) è specializzata nella progettazione e realizzazione del verde pubblico e dell’arredo urbano, in opere di ingegneria naturalistica, giardini pensili e nella riqualificazione ambientale. In materia di verde autostradale, oggetto di questi annunci di lavoro, l’azienda interviene attraverso l’utilizzo di squadre di operai qualificati per eseguire opere di inerbimento dei rilevati e delle trincee, di ripristino di scarpate, di realizzazione delle barriere e aree verde nelle aree di sosta, servizio, svincoli, di costruzione di barriere fonoassorbenti in legni e altri materiali.

Per consultare l’offerta e inviare la candidatura è sufficiente visitare il portale https://lavoro.regione.toscana. it/ToscanaLavoro "Cittadini "Offerte di lavoro, digitare "giardiniere" o "muratori in pietra e mattoni" e quindi selezionare "Toscana" , "Livorno" e "Rosignano Marittimo" o contattare direttamente l’azienda all’indirizzo info@bonificogroup.it o al numero di telefono 081 7599663. Le offerte scadono il prossimo venerdì 10 luglio.