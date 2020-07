Posto fisso in Comune: ecco i concorsi a Grosseto, Lucca e Orbetello

Per una parte dei bandi è sufficiente il diploma superiore. C’è un posto anche a Montopoli. I requisiti per candidarsi

Sono 35 i posti disponibili nella pubblica amministrazione, quasi tutti per diplomati, resi accessibili negli ultimi giorni attraverso concorsi ai Comuni di Grosseto, Lucca, Montopoli in Val d’Arno e Orbetello. I rispettivi enti locali precisano che le prove selettive si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative per evitare la diffusione del Covid-19. Il “pesce grosso” è senz’altro il bando grossetano per 20 posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. Il concorso è per titoli ed esami, ma per partecipare basta il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (cioè il diploma di maturità). Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo new.comune.grosseto.it nella sezione “Comunicati” . La scadenza è fissata per lunedì 27 luglio.

Sono sei invece i posti da “coordinatore per l’espletamento di attività in materia amministrativa/contabile/socio-culturale” , categoria C, a tempo indeterminato e pieno, messi a disposizione dal Comune di Lucca. Anche in questo caso basta essere in possesso di un diploma di scuola media superiore (con esclusione dei diplomi di qualifica). Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it “Concorsi ed esami “gazzetta n. 48 del 23-06-2020, e lo saranno su www.comune.lucca.it “Selezioni e bandi di concorso “Concorsi e selezioni. La scadenza è fissata per giovedì 23 luglio.

A Montopoli in Val d’Arno poi c’è posto per un istruttore direttivo tecnico laureato, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno. Tutte le informazioni sono disponibili a www.upa-santacroce-montopoli.pi.it, e anche qui la scadenza è fissata per giovedì 23 luglio.

Infine il Comune diha invece rettificato sulla Gazzetta Ufficiale la riapertura dei termini dei concorsi pubblici, di nuovo per soli esami, per sette posti di istruttore amministrativo e un posto di istruttore direttivo contabile, rispettivamente categoria D e C, entrambi a tempo indeterminato e pieno. Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.comune.orbetello.gr.it “Menu “Amministrazione trasparente “Bandi di concorso. Entrambe le nuove scadenze sono per domenica 19 luglio.