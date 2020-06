«Ora veniamo e ti stupriamo a turno»: così l’ex ha incarcerato mia figlia in casa

L'intervista. «Non credo che il giorno peggiore sia stato quello delle botte. Quello in cui ho trovato mia figlia, a letto, con il volto pieno di lividi. Oh, è stato un giorno tremendo. Ma non il più brutto. Luca ha osato di peggio. Un giorno ha finto di presentarsi in ospedale e di avere un tumore ai polmoni per costringere Sheila a tornare con lui. Mia figlia era già in attesa di un trapianto salva-vita. Non l’ha avuto. È morta il 2 novembre 2016».



Gli ultimi due anni, non attaccata a una macchina, Sheila, li passa segregata in casa a Prato. Ce la costringe il suo ex, Luca Cai, condannato (in primo grado) per atti persecutori a 2 anni e 4 mesi. Quando finisce la relazione, inizia la persecuzione. Insulti, minacce di stupro di gruppo, la casa che per Sheila diventa prima un fortino, poi una prigione. Lo racconta Brigitte Querci, la mamma di Sheila. Suda al telefono, mentre parla. Le gocce, probabilmente, non sono solo di sudore. Le scorrono davanti le minacce «di quello lì» affidate a Instagram: «Ti auguro come sempre una buona morte». Una buona morte alla sua bimba, affetta da fibrosi cistica dalla nascita. Una malattia incurabile.



«Non poter uscire. Lei non poteva più uscire da sola. Dove viviamo c’è una siepe alta: c’era sempre la paura di trovarlo appostato dietro quella siepe. Sembrano dettagli, ma sono queste paure che ti sottraggono la vita. Bisognerebbe provarli per capire.Quando uscivamo dal cancello, io mi affacciavo per prima: guardavo bene sempre a destra, sinistra, dappertutto. E solo se ero sicura che non ci fosse nessuno la facevo passare. Lo stesso per andare a prendere l’auto: il parcheggio era nascosto dalla siepe. Andavo sempre avanti io, non la mandavo mai avanti».«No. In casa si sentiva prigioniera. Lì ha vissuto gli ultimi due anni della sua vita nei quali non è stata costretta a stare attaccata a una macchina per sopravvivere, quando avrebbe potuto uscire. Passava in continuazione davanti a casa e le gridava insulti di tutti i tipi. Epiteti irripetibili. Le diceva anche “Crepa”. A volte passava in gruppo con i suoi amici e urlava: “Ora la andiamo a prendere e ce la facciamo a turno”. Purtroppo io durante il giorno dovevo andare a lavorare e lei restava sola. Ed era terrorizzata».«A volte lui si attaccava alla porta di ingresso e iniziava a picchiare come un forsennato. Lei mi telefonava al lavoro: “Mamma, ti prego: corri. Vuole sfondare”. E io correvo in auto da Montemurlo a Prato, sperando di arrivare in tempo».«Lasciamo perdere. La prima volta che ci siamo presentate in questura non hanno neppure formalizzato la denuncia. “Non avete le prove” delle minacce ci hanno detto. È stato lì che ho risposto: “Quando vi porto mia figlia in braccio morta, vi basterà come prova?”. Però mi è servito. Da quel momento ho iniziato a stampare tutti i messaggi di minacce. Dopo le prove le abbiamo avute. E, infatti, una volta che lui si aggirava nei giardinetti davanti casa nostra con i cani, abbiamo chiamato i carabinieri che lo hanno allontanato».«Messaggi di morte, minacce. Gli pneumatici squarciati all’auto di un suo amico; i vetri dei finestrini rotti all’auto di mia madre».«No. Non lo era stato. Per tanti motivi. Solo chi vive queste situazioni può comprendere fino in fondo. All’inizio, quando loro litigavano lui la convinceva sempre a tornare insieme, anche nei momenti più complicati. La loro relazione era un’altalena».«Fu terribile. Lei per difendersi si era nascosta sotto la Jeep di lui. E Sheila aveva la cannula dell’ossigeno per respirare. Immaginate che cosa ha passato. Io la trovai la mattina nel letto, con il volto pestato. La pregai: “Denuncialo, amore mio. Denuncialo”. Ma lei non voleva. Poi me lo spiegò: “Mamma ho paura. Ho paura per te”. Io sono divorziata. Vivevo sola. Temeva che venisse a fare del male a me».«Sì. Non era possibile andare avanti. Lui non le permetteva di vivere. Per stare insieme l’aveva costretta a cancellarsi da Facebook, poi aveva dovuto eliminare anche il profilo Instagram. L’aveva isolata. Ma non bastava mai. Poteva solo uscire con lui e con gli amici di lui. Se andavano alla Casa del popolo, lei doveva aspettare che lui sbrigasse le sue faccende, che finisse di giocare. Ma doveva aspettarlo da sola, senza parlare con nessuno. Altrimenti erano tragedie».«Anche di quella, però, a volte si era pentita. Ma l’abbiamo aiutata a capire e superare. Io e la psicologa dell’ospedale pediatrico Meyer che la seguiva non solo per la malattia che l’ha afflitta da quando è nata».«Oddio, quel momento fu terribile. Avevano litigato. Fece finta di andare in ospedale inventandosi un tumore ai polmoni. Come ha potuto, sapendo che Sheila aspettava proprio un trapianto ai polmoni. Mi fece chiamare dalla madre: “È malato. Vuole parlare con la tua figliola”. Le dissi come si permetteva. Tanto più di inventarsi una storia del genere. Mandarono anche la nonna a bussare alla nostra porta: “Perché non si fanno rimettere insieme?” mi chiese».«È stato tutto un affronto. Lui l’ha privata della libertà. Della possibilità di vivere all’aria aperta gli ultimi anni che le erano rimasti di vita normale. Fino a 18 anni Sheila è stata una ragazza straordinaria: una ballerina di danza moderna. Nonostante la malattia ha partecipato anche ai campionati europei. E si è laureata in fashion design. Poi le sue condizioni si sono aggravate. Ma non si è mai persa d’animo. Neppure gli ultimi due anni di vita. Trascorsi attaccata a una macchina che le ossigenava il sangue. I 4 mesi finali è stata, al policlinico Umberto I in attesa dei polmoni nuovi che non sono arrivati».Qui Sheila è morta. Il 2 novembre 2016. Per mano alla mamma e al suo nuovo ragazzo Alessandro. Con una domanda sospesa: «Perché mi merito anche questo, oltre alla malattia?». Questo, lo stalking. Una settimana fa la risposta. Non te lo meriti. Né te lo sei cercato. Una condanna lo certifica. Tardi. —