Eugenio Giani su Susanna Ceccardi: "Al guinzaglio di Salvini". Il centrodestra: è un sessista

FIRENZE. È polemica per l'intervista rilasciata dal candidato del centrosinistra a governatore della Toscana Eugenio Giani al quotidiano Corriere Fiorentino nella quale definisce la sua contendente del centrodestra, l'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, "al guinzaglio di Salvini". La frase ha fatto insorgere il centrodestra che da più parti accusa Giani di "sessismo". Nell'intervista Giani sottolinea che in Toscana nel centrodestra "stanno facendo una campagna elettorale fotocopia" a quella dell'Emilia Romagna, "dove il mio avversario Salvini che si porta al guinzaglio la candidata".

Le reazioni

A difenderla il leader della Lega Matteo Salvini: "Forza Susanna, toscana coraggiosa, donna di carattere e bravissimo sindaco - scrive in un tweet -. Gli attacchi del Pd sono medaglie al valore". Su Facebook la stessa Ceccardi scrive: "Non voglio fare la vittima, una certa sinistra griderebbe allo scandalo se un nostro esponente dicesse a una donna dello schieramento avversario che è buona soltanto a stare al guinzaglio come una cagna: si leverebbero le grida di indignazione a livello internazionale".

Per la vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia Mara Carfagna, "non si può mancare di rispetto e dare libero sfogo a un linguaggio pieno di disprezzo e misoginia. Eugenio Giani che definisce Susanna Ceccardi una candidata al guinzaglio di Salvini, qualifica pi lui che la sua avversaria". Da Forza Italia interviene anche Maria Stella Gelmini, capogruppo degli azzurri alla Camera: "Giani dovrebbe solo vergognarsi e chiedere umilmente scusa - sottolinea -. Dispiace constatare il silenzio assordante di tanti esponenti di sinistra solitamente molto sensibili a questi temi. A noi la doppia morale non è mai piaciuta". Per il senatore (Fi) Maurizio Gasparri, Giani andrebbe "estromesso dalla competizione elettorale" per le sue affermazioni. Il deputato Fdi Giovanni Donzelli ha definito la frase del candidato del centrosinistra "volgare, sessista, sprezzante del civile confronto democratico. Una donna di destra non può secondo lui essere libera. Per Giani può essere solo l'animale al guinzaglio del suo capo maschio".

Altre reazioni

Critici anche i deputati della Lega Claudio Borghi, Guglielmo Picchi e Manfredi Potenti. "Questo contro Susanna Ceccardi che cos'è? Sessismo, hate speech, shaming o semplice schifo? Ma perché? Susanna, la Toscana si merita di meglio. Andiamo a combattere", scrive Borghi su twitter. Definisce "indegne" le parole di Giani il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale Elisa Montemagni.

Il senatore di Fdi Patrizio La Pietra scrive: "Non mi meraviglio di questo atteggiamento, che denota il vero carattere del centrosinistra e che esplode nelle campagne elettorali. Per il Pd non ci sono avversati politici, ma nemici. Si indignano per qualsiasi cosa, e credono che basta sostituire ai sostantivi maschili una 'a' come la presidente o la sindaca, per rispettare una donna. Ma poi offendono senza scrupoli, evidenziando un sessismo peggiore di molti altri atti".

Per la deputata Fi Deborah Bergamini, "l'unica cosa che si dovrebbe portare al guinzaglio a volte è la lingua. Non c' posto per il sessismo nel Paese che stiamo costruendo, nell'Italia che i cittadini meritano. Giani chieda scusa a Susanna Ceccardi e Lucia Borgonzoni per le parole inaccettabili".



Critici sulle parole di Giani anche i parlamentari della Lega Tiziana Nisini, Donatella Legnaioli, Stefania Pucciarelli e Edoardo Ziello. Levata di scudi poi dal centrodestra in Toscana con il vicepresidente del Consiglio regionale Marco stella (FI), il portavoce dell'opposizione nell'Assemblea Toscana Jacopo Alberti (Lega) e il capogruppo FdI Paolo Marcheschi che giudicano irricevibili le affermazioni di Giani ed esprimono solidariet a Ceccardi. Dello stesso avviso il segretario provinciale del Carroccio fiorentino Alessandro Scipioni e il capogruppo FI a Palazzo Vecchio Jacopo Cellai insieme a Elena Vizzotto, responsabile politiche femminili della Lega toscana.