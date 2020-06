Zanardi, una perizia informatica sui dati del gps installato sulla bici che lo seguiva

Un flusso continuo di messaggi, telegrammi, telefonate sta continuando ad arrivare all'ospedale di Siena da parte di persone che vogliono dimostrare la propria vicinanza ad Alex Zanardi. Incoraggiamenti, auguri, grandi "forza Alex" provengono non solo dall'Italia, ma si può dire da tutto il mondo, anche dall'Australia e dagli Stati Uniti dove Zanardi ha corso e vinto ben due campionati di Formula Cart, la Formula 1 nordamericana.

La portineria del policlinico diventata il punto di contatto fra il pubblico che lo ammira e Zanardi che lotta nella terapia intensiva, dove anche oggi le condizioni cliniche vengono date per stazionarie e l'impegno di medici e infermieri non viene meno un attimo. Anche per la gestione di questa corrispondenza c'è un criterio organizzato: tutto viene depositato all'ufficio Urp, che la custodisce, e qui vanno a ritirarla i familiari. La moglie Daniela e il figlio Niccolò, come i familiari degli altri pazienti, anche oggi hanno utilizzato i due momenti permessi dall'ospedale per stare vicino ad Alex Zanardi, nella sua stanza. Si tratta di un'ora in tutto nella giornata (due volte per mezz'ora) e con l'obbligo di indossare le protezioni anti-Covid.

Intanto il decorso clinico si conferma lento e c'è pure da fare i conti anche con i vasti ematomi sul volto, oltre ai postumi dell'intervento neurochirugico. Sulla ricostruzione dell'incidente oggi niente interrogatori di testimoni da parte di carabinieri e procura, ma un focus sugli aspetti più tecnici dell'inchiesta. Secondo quanto emerge, oltre alle perizie sull'handbike, sulla strada provinciale, sul cellulare di Zanardi, sul camion, sull'incidente stradale, sui filmati disponibili, gli inquirenti paiono intenzionati a dare l'incarico per una perizia informatica e ingegneristica sui dati che si possono estrarre dallo strumento Gps montato sulla bicicletta di un ciclista che affiancava Zanardi fino a pochissimi metri prima dello scontro con l'autotreno. Motivo, se è possibile, risalire attraverso il movimento di questa bici, anche ai dati di andatura, di frequenza di pedalata, di pendenza, perfino di orario esatto di transito, dell'handbike su cui procedeva Alex Zanardi.