Potevamo diventare Lodi, il direttore degli ospedali apuani: «Ci siamo salvati con un tampone non previsto»

PONTREMOLI. «Sapevamo solo che era un buontempone della Lunigiana e che forse aveva partecipato a qualche concerto a Codogno verso fine febbraio. Ma se avessimo seguito le linee guida alla lettera, non avremmo neppure dovuto fargli il tampone».



Se Massa Carrara non è diventata la dépandance dell’epidemia lombarda, lo dobbiamo a un gesto di insubordinazione. Se la strage di medici e infermieri in Lombardia è anche il prodotto dell’osservanza alla lunga teoria di circolari, ripensamenti, prescrizioni e contrordini snocciolata da Oms, ministero della Salute e comitati scientifici alle regioni per indirizzarne le scelte, la salvezza di gran parte degli operatori sanitari da noi si deve a un direttore che ha scelto controcorrente. La vittoria degli ospedali toscani sul virus è la storia di un atto di ribellione. Quello compiuto il 3 marzo da Giuliano Biselli, direttore della rete ospedaliera apuana, con l’ospedale di Pontremoli.



«Ricoverato in medicina c’era un caso sospetto, un uomo con una polmonite anomala. Non ci tornava. A stare ai protocolli, il tampone non sarebbe servito. Lo abbiamo fatto comunque», racconta Biselli. Fortuna che ha deciso di disattenderli ed evitato che Pontremoli diventasse un clone dell’ospedale di Codogno o di quello di Alzano. Non una camera sterile contro il virus, ma il suo brodo di coltura. Non il luogo in cui ibernarlo, ma quello da cui farlo esplodere.Fino al 16 marzo, infatti, il tampone era autorizzato solo su pazienti che, oltre ad avere importanti sintomi, avevano avuto «contatti stretti con un infetto», «visitato o lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan», «frequentato un reparto Covid». In sintesi: test solo a chi proveniva dalla Cina, recitava la circolare del 27 gennaio, una drammatica giravolta rispetto a quella di cinque giorni prima, con cui il ministero dava il via invece ad indagini ad ampio spettro, su chi «manifesta un decorso clinico insolito o inaspettato, … senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio». Al buontempone amante della sale da ballo del Lodigiano il tampone viene eseguito. E risulta positivo. Dal paziente 1 d’Italia, Mattia, sono passati appena 11 giorni. Per il passo tenuto dal Sars-Cov-2, siamo già alla seconda generazione«Fu uno choc, poteva trasformarsi in un replay del lodigiano, invece decidemmo in una notte di chiudere l’ospedale all’esterno, trasferire il positivo al Noa di Massa, mettemmo in quarantena il personale che era stato a contatto con lui e sanificammo la struttura, blindandola per due settimane – dice Biselli – con il pronto soccorso interdetto alle ambulanze con sospetti Covid a bordo e a chi aveva sintomi compatibili con coronavirus. Quando lo abbiamo riaperto è diventato un centro in cui eseguire interventi chirurgici in urgenza e alcune operazioni e visite dell’attività ordinaria interrotta altrove. Lo stesso abbiamo fatto con Fivizzano il 5 marzo, dove furono trovati due infetti. Anche lì chiudemmo tutto per sanificare e riaprire “puliti”».I piccoli ospedali montani così sono diventati cruciali per non fermare totalmente operazioni e terapie urgenti per altre patologie nell’area vasta nord ovest. «È stato drammatico. Il Covid ci ha costretto a bloccare tutto: cure sui diabetici, gli scompensi cardiaci, le malattie metaboliche, avremmo dovuto tralasciare anche alcune patologie oncologiche senza quei due ospedalini. Il radiologo mi chiamava dicendo: io di solito diagnostico 20 cancri al mese con le endoscopie, significa che ci sono 20 persone che non sanno di essersi ammalate».L’altra faccia della medaglia si scoperchia più di due mesi dopo dall’altra parte della Toscana, dove l’ottusa osservanza alle regole di comunicazione dell’Asl ha rischiato di trasformare l’ospedale di Pitigliano nel focolaio che l’area Sud est sembrava non dover temere e per alcuni giorni ha “cancellato” dai bollettini regionali tre morti, persone infettate nell’ospedale del borgo e decedute dal 9 all’11 maggio. Vittime fantasma del virus, che solo le denunce dei familiari faranno emergere.