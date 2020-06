Il re della robotica e il post Covid: "Io ve l’avevo detto, il robot è un alleato"

«Lo raccontano come una sorta di bis del piano Marshall, in realtà i soldi saranno molti di più: in nessun altro momento qualcuno ci ha messo sul tavolo una montagna di denaro quanto 200 miliardi di euro. Il problema non sono i soldi: o facciamo come i nostri padri e i nostri nonni che subito dopo la Guerra non ebbero paura di fare sacrifici e al tempo stesso di pensare in grande o dobbiamo ammettere che non siamo all’altezza, non abbiamo alibi». Paolo Dario, padre della biorobotica, non si è mai rinchiuso né nel perimetro accademico della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa né nei recinti della disciplina. E, di fronte allo scossone-lockdown, dribbla la tentazione di mettersi a decantare le "magnifiche sorti e progressive" ma vede nella tecnologia una opportunità. Solo che allora più che al piano Marshall viene da pensare al programma Apollo: se nel dopoguerra c’era bisogno di rialzarsi mettendo in campo nuovi ponti e nuove strade, adesso conviene imitare l’ambizioso balzo in avanti tecnico-scientifico innescato dalla corsa alla conquista del cosmo».

Però, invece che immaginare andare a caccia di galassie dell’ultraremoto, stavolta la spinta innescata dalle preoccupazioni anti-contagio potrebbe "esplorare" le frontiere della tele-medicina.

«C’è qualcosa che assomiglia un po’ all’elicottero Pegaso che consente a ogni toscano in pericolo di vita di essere trasferito in mezz’ora in un ospedale...».

«Il robot-amico che aiuta a svolgere mansioni di accudimento è una strategia utile che può essere economicamente sostenibile, altrimenti si rischia che fasce di anziani "fragili" siano lasciate a sé stesse. Il coronavirus ha mostrato quanto sia vulnerabile al rischio contagio un accudimento tutto umano nelle Rsa».

Pensa alla telemedicina che rileva parametri medici a distanza?

«Questo è già il presente. Così come non ci vuole chissà quale salto tecnologico per immaginare che presto si possano avere apparecchiature mobili per fare esami magari su ambulanze, poi con il medico nella centrale operativa che fa la tele-diagnosi. Il robot è un alleato non un nemico che ti ruba il posto: il fisioterapista umano è indispensabile ma potranno esserci tanti fisioterapisti quanti sono i vecchietti tre ore al giorno?».

L’uomo imposta, il robot aiuta: bella fantasia. Ma possibile?

«Era impossibile anche evitare le code per farsi fare dal medico di famiglia l’ennesima ricetta rossa del solito farmaco. Ci ha pensato il Covid: in pochi giorni si è digitalizzato quel che sembrava tassativo dover sottostare alla corvée della firma di persona...».

Il Covid, l’abbiamo visto, pone anche il problema della pulizia degli ambienti.

«Pensiamo di cavarcela assoldando migliaia di migranti bistrattati e sottopagati per poter far quadrare i conti? A dirla tutta, il lavoro di sanificazione è talmente imponente che solo forme di automazione possono renderlo economicamente sostenibile e igienicamente efficace».

Ma qui siamo ancora nell’ambito del "volevamo stupirvi con gli effetti speciali" della tecnologia: non è un modo rassicurante per uscirne, una sorta di bacchetta magica high tech?

«Da ingegnere io non cerco rassicurazioni bensì soluzioni e non voglio stare al calduccio di quelli che lei chiama "effetti speciali" dell’high tech. Dico che abbiamo una straordinaria quantità di soldi sul tavolo: se c’è da ridurre le scandalose diseguaglianze e davvero vogliamo mettere i soldi nelle tasche della gente, siamo di fronte a un bivio: o puntiamo sull’ "helicopter money" (che si tratti del reddito di cittadinanza o di emergenza o degli 80 euro di Renzi) o troviamo il modo di dare lavoro anziché sussidi. E l’unico modo che abbiamo realisticamente per farlo davvero è far crescere le imprese».

È l’immancabile declinazione neoliberista...

«Tutt’altro. Non ci siamo capiti: guardi che io penso a un forte ruolo dello Stato: decida di creare il mercato là dove di per sé non ci sarebbe o sarebbe zoppo».

Tradotto?

«Ben venga il modello Ponte Morandi ma qui serve la forza del New Deal di Roosevelt più tutto quel che abbiamo imparato in questi quasi novant’anni».

Di nuovo: faccia esempi.

«Una industria spaziale italiana, la diffusione della telemedicina e della sanificazione. Ma prima di tutto la digitalizzazione ovunque. Altro che queste panzane sul 5G da boicottare perché fa male, io voglio il 6G: altrimenti ci autocondanniamo a "scusa, non ti sento", "aspetta, ora mi sposto". E’ la condizione preliminare per superare anche gli squilibri territoriali e spalanca le porte a una "rivoluzione" dei territori».

Come dire: non esisterebbe più la contrapposizione fra fare l’ingegnere a Milano o il disoccupato all’Ardenza...

«Si potrebbe benissimo fare l’ingegnere all’Ardenza, ed è chiaro che per qualità della vita ciascuno lo preferirebbe. Ma allora potresti farlo anche nel verde della campagna toscana o fra i sassi di Matera o nel cuore della Sardegna. Sovraffollamento? Finito».

Però resta il fatto che il robot è il simbolo della disumanizzazione.

«E’ curioso che il web sia visto come il regno della libertà mentre il robot come il contrario. Eppure nel web regaliamo profitti stratosferici ai giganti americani che insieme ai cinesi sono i padroni del mondo e l’Europa sa solo balbettare. Nella robotica no: è la nostra manifattura ad avere moltissimo da dire e da offrire».

Gli algoritmi si fermano di fronte a un peso da sollevare.

«Appunto. Meglio coniugare l’intelligenza artificiale alla capacità di azione che ha un robot».

Di sicuro c’è solo che è morto, scrissero per la fine del bandito Giuliano. A parte una lunga scia di lutti, il Covid ha ucciso anche qualcos’altro: l’organizzazione sociale che avevamo fin qui.

«E adesso dobbiamo scegliere: se incaponirci a resuscitarla facendo finta che non sia accaduto nulla (ma solo fino alla prossima volta) o se cogliere la spinta per una svolta radicale. Dipende da noi, i soldi ci sono e la tecnologia pure: e noi ci siamo?». --