Forteto, le motivazioni della condanna di Fiesoli: "Violenze e metodi umilianti"

FIRENZE. Rodolfo Fiesoli - l'ex "guru" della comunità il Forteto di Vicchio nel Mugello (Firenze), oggi 79enne - non ha mostrato nessuna forma di "resipiscenza" per quello che ha fatto dalla fine degli anni Settanta al 2010 ai danni dei ragazzini e adolescenti in condizioni di disagio a lui affidati nella struttura della quale era il "capo spirituale".

Inoltre la gravità degli abusi e maltrattamenti commessi non lo rende meritevole di attenuanti o sconti di pena. Così la Cassazione - nel verdetto di 48 pagine depositato oggi e relativo all'udienza del 6 novembre scorso - spiega perchè ha confermato la condanna a 14 anni e 10 mesi inflitta a Fiesoli nell'appello bis dalla Corte di Firenze il 26 ottobre 2018.





L'entità della pena non può essere ridotta - scrivono gli 'ermellini' nella sentenza 19215 della Quarta sezione penale, collegio presieduto da Francesco Ciampi - in considerazione della "lunga durata dei maltrattamenti e della pluralità delle condotte illecite di soggezione psicologica e morale perpetrate dal Fiesoli che, per la sua posizione di 'capo spirituale' della comunità, ha dettato le regole comportamentali inducendo gli altri membri adulti" a seguirlo "nella consumazione di tali delitti".

In sostanza gli altri ospiti "grandi" della comunità - una cooperativa agricola che fattura 15-18 milioni di euro l'anno e che è stata commissariata dal governo nel 2018 - dovevano "uniformarsi" alle 'regole' imposte da Fiesoli altrimenti incorrevano "nell'allontanamento".

Tuttora circa una quarantina dei ragazzi e delle ragazze finite al Forteto sono inserite nel progetto di recupero "Oltre" per cercare di recuperare equilibrio, serenità e distacco da quella terribile esperienza di vita comunitaria dove veniva inculcato il distacco dalla famiglia di origine, alla quale di fatto erano sottratti in modo subdolo, anche attraverso le menzogne sul conto dei genitori che venivano "denigrati".



Le giornate si svolgevano con "regole rigide", la libertà di "autodeterminarsi" era fortemente limitata, Fiesoli inoltre era un fautore della pratica dell'omosessualità "per risolvere i problemi psichici dell'infanzia". Su di lui gravano anche abusi di tipo sessuale. Quando poi gli adolescenti crescevano, i maschi venivano separati dalle ragazze, e questo avveniva anche per le coppie, comprese quelle con bambini. I giovani ospiti erano vittime di "pestaggi" dei quali erano incaricati altri adulti che sono già stati processati come coimputati di Fiesoli.



Al Forteto venivano inscenati anche dei "teatrini", una sorta di pubblica ammissione di colpevolezza davanti a tutti per non essersi attenuti ai "protocolli" fissati da Fiesoli, una forma di umiliazione alla quale gli adolescenti sottostavano a volte anche inventando le loro 'colpe'. Fortissima la manipolazione esercitata dal "capo spirituale" su ragazzi già segnati da traumi, disabilità, e vite dal passato breve ma difficile.



Per la vicenda del Forteto - che per lungo tempo è stata "coperta" dalla fama di struttura modello - è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta. Fiesoli si è costituito nel carcere di Padova e deve scontare poco più di 13 anni, considerando i periodi già trascorsi in misura cautelare.